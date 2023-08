商品名OLD CELINE オールド セリーヌ マカダム柄 ハンドバッグ イタリア製 USED

【めろん様専用】AULENTTI オウレンティ ワンハンドルミニバッグ

素材PVC、レザー

【未使用タグ付】ケイトスペードニューヨーク ハンド ショルダー 花柄 2way

カラーブラウン

シュシュ様専用エルメスエールバッグ HERMES 刻印有り付属品全て付

付属品

see you yesterday early 2000s bag

サイズ(cm)縦横マチ持ち手

LOUIS VUITTON ハンドバッグ Speedy30 TH0968

28cm38cm13cm42cm

[2385]良品 *エー ディ エム ジェー* ハンドバック ガンメタ

コメント

コーチ パッチワークのハンドバック

まさに今!使っていただきたいCELINEのOLD!こういうオールド系の柄がかなり流行ってきていますし、各ブランドもリバイバルもしてきていて凄い盛り上がりです!ストリートにもガンガン落とし込んで頂きたいです!CELINEの代表的なマカダム柄のオールドバッグでクラシックな雰囲気抜群。PVCなので雨や汚れ等の耐久性も抜群です。

【極希少】バーバリーズ ハンドバッグ ノバチェック ホース 黒 レザー



バッグ ハンドバッグ

今には無いオールド、ヴィンテージ物のデザインや雰囲気は大変魅力的ですし、アクセントにもなります。個性も出せて他の人に差をつけれる事間違い無し。ブランド物の今の10万ぐらいするバッグもとても素敵ですが、このプライスでバリエーションを増やせるのも魅力的ですし、ぜひTPOで使い分けても頂きたい。当店だからこそこんな激安プライスですが、オールドの専門ショップでは結構高い物ばかり。是非この機会お見逃し無く!相場よりかなり魅力的なプライスです。

SALE❗️未使用品 日本製 パイソン ハンドバッグ WEL認定

状態

お値下げ★美品LV 直営銀座店にて スハリルイヴィトンバッグ ホワイト

ショルダー欠損。レザー部分にシミなど使用感出ていますが、その他は多少のスレや汚れぐらいでOLDものとしては、まだまだ十分に綺麗な状態です。(状態の方は、個人差がありますので写真も一緒に参考にして頂ければと思います。また不明な点ございましたらお気軽にお電話頂ければと思います。

☆美品☆ TOD'S 2wayバッグ



マルジェラ5ac ミニバッグ グレー

■■こちらは、セレクトショップ、SOTA JAPANの公式アカウントになります■■

LOEWE ロエベ フスタ25 レザー 2WAY ミニボストンバッグ FUSTA



ヴィヴィアンウエストウッド ☆ オーブ 型押し レザー トートバッグ A4OK

■本物保証■

【未使用】ルイヴィトン マカサー LOUIS VUITTON

当方の出品物は全て本物です。100%保証させて頂きます。万が一偽物だった場合は、かかった費用含め全額返金します。

CELINE オールドセリーヌマカダム柄ロゴハンドバッグ



DRIES VAN NOTEN 20SS 刺繍 エンブロイダリーハンドバッグ

■資格・免許■

【美品】セリーヌ ラゲージ ムートン ハンドバッグ グレー ブラウン レザー

古物商許可証番号:東京都公安委員会 第301121409163号

ロエベ ハンドバッグ ナッパアイレ グレー



新品未使用 ケイトスペード ハンドバッグ

■注意事項■ 落札後4日以内にご連絡ない場合は削除させていただきますのでご了承ください

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品名OLD CELINE オールド セリーヌ マカダム柄 ハンドバッグ イタリア製 USED素材PVC、レザーカラーブラウン付属品サイズ(cm)縦横マチ持ち手28cm38cm13cm42cmコメントまさに今!使っていただきたいCELINEのOLD!こういうオールド系の柄がかなり流行ってきていますし、各ブランドもリバイバルもしてきていて凄い盛り上がりです!ストリートにもガンガン落とし込んで頂きたいです!CELINEの代表的なマカダム柄のオールドバッグでクラシックな雰囲気抜群。PVCなので雨や汚れ等の耐久性も抜群です。今には無いオールド、ヴィンテージ物のデザインや雰囲気は大変魅力的ですし、アクセントにもなります。個性も出せて他の人に差をつけれる事間違い無し。ブランド物の今の10万ぐらいするバッグもとても素敵ですが、このプライスでバリエーションを増やせるのも魅力的ですし、ぜひTPOで使い分けても頂きたい。当店だからこそこんな激安プライスですが、オールドの専門ショップでは結構高い物ばかり。是非この機会お見逃し無く!相場よりかなり魅力的なプライスです。状態ショルダー欠損。レザー部分にシミなど使用感出ていますが、その他は多少のスレや汚れぐらいでOLDものとしては、まだまだ十分に綺麗な状態です。(状態の方は、個人差がありますので写真も一緒に参考にして頂ければと思います。また不明な点ございましたらお気軽にお電話頂ければと思います。■■こちらは、セレクトショップ、SOTA JAPANの公式アカウントになります■■ ■本物保証■ 当方の出品物は全て本物です。100%保証させて頂きます。万が一偽物だった場合は、かかった費用含め全額返金します。 ■資格・免許■ 古物商許可証番号:東京都公安委員会 第301121409163号■注意事項■ 落札後4日以内にご連絡ない場合は削除させていただきますのでご了承ください

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 やや傷や汚れあり

イタリア製 クロコ ハンドバッグ エガールEGAL レディース NR2746【MICHAEL KORS】ハンド&ショルダー バッグ☆新品・未使用☆COACH ハンドバッグ クロスボディバッグ ショルダーミナペルホネン バッグ ボストンバッグ 2way dop イエロー Mジバンシィ ハンドバッグ 2way フォーマル トップハンドル ブラック 4GオールドセリーヌCELINEミニボストンマダカム柄 ヴィンテージ 希少 送料無料ジバンシー GIVENCHY ハンドバッグ トートバッグ ショルダーバッグFURLA フルラ ハンドバッグ 保存袋付きエルメス バーキン35 トリヨンクレマンス ハンドバッグ □I刻印BALENCIAGA バレンシアガ バック ブラック