メンズファッションの革命児、RAF SIMONS(ラフ・シモンズ)の活動十周年記念として出版された作品集「RAF SIMONS REDUX」です。多数の図版を収録した充実の内容です。

【Designer】Raf Simons(ラフ・シモンズ)

【出版社】Fondazione Pitti Discovery/Charta 2005年

【装丁】Cloth with dustcover(ハードカバー)

【ページ】224 pages with numerous col. and monochro. illus.

【サイズ】32.8 x 25.8 cm

商品の情報 ブランド ラフシモンズ 商品の状態 傷や汚れあり

