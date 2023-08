ブランド:CIOTA

商品名:スビンコットン タイプライター バルマカンコート

サイズ:4

裄丈:86cm

身幅:60cm

着丈:117.5cm

袖口:15cm

定価:64,900円

新品購入後4,5回着用しクローゼットに保管していました。春先や秋口など、これからの季節にぴったりの商品です。

目立った汚れや傷などはなく、まだまだ着て頂ける状態ですが、あくまで中古品ということをご理解をお願いいたします。

以下商品の説明です。

スビンコットンのタイプライタークロスを使用したバルマカンコートです。

高密度織りのハリのある生地がコートの形をハッキリと綺麗に引き立たせ、スビンコットンの柔らかな質感は着心地の良さを生み出します。

デザインは80年代の英国のバルマカンコートをベースにしています。

袖は脇下のみに縫製が入る一枚袖の製法を採用し、適度にゆとりのあるサイズ感ながらも、肩が張ることがなく落ち感のある綺麗なシルエットで着用することができます。やや太めの縫製糸を用いることで、アウターとしての見た目の良さを高めていることもポイントです。

薄手の生地ですが、打ち込みが細かく風を通しにくいため、肌寒さが残る春先や秋口に最適です。軽い着心地を活かしてシャツやカットソーの上からバサっと羽織るのがお勧めです。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シオタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

