5/16発売

カラー:NAVY

素材:POLYESTER 100%

素材はポリエステル100%で特殊多層構造による高度な吸水、速乾性能をもつ高機能ジャージ素材を使用。特殊メッシュ構造が通気性を高め、清涼感と快適な着心地を実現。

SIZE:

(XXXXL)着丈約80cm / 身幅約82cm / 袖丈約57cm

発売後即完の大人気アイテムになります。

seeseeのメッシュ素材はかなりおすすめです。

少しずつお値下げしていきます。

即購入の方優先させて頂きますので宜しくお願い致します。

seesee

stripes for creative

s.f.c

weekend

yes good market

apple butter store

creative drug store

ラルフローレン

ダブルアールエル

RRL

ロンハーマン

テンボックス

スタンダードカリフォルニア

CAL O LINE

ピルグリムサーフサプライ

グラミチ

パタゴニア

THE NORTH FACE

1ldk

annex

ワンエルディーケー

アネックス

limted

comoli

コモリ

auralee

オーラリー

ciota

シオタ

unused

アンユーズド

Graphpaper

グラフペーパー

herill

ヘリル

ssz

ah.h

AH.H

comesandgoes

COMESANDGOES

digawel

DIGAWEL

1LDKSELECT

so nakameguro

ennoy

エンノイ

700fill

スタイリスト私物

700fill

tenbox

10匣

在原みゆ紀

シャカシャカ

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド シーシー 商品の状態 新品、未使用

5/16発売カラー:NAVY素材:POLYESTER 100%素材はポリエステル100%で特殊多層構造による高度な吸水、速乾性能をもつ高機能ジャージ素材を使用。特殊メッシュ構造が通気性を高め、清涼感と快適な着心地を実現。SIZE:(XXXXL)着丈約80cm / 身幅約82cm / 袖丈約57cm発売後即完の大人気アイテムになります。seeseeのメッシュ素材はかなりおすすめです。少しずつお値下げしていきます。即購入の方優先させて頂きますので宜しくお願い致します。seeseestripes for creative s.f.cweekendyes good marketapple butter storecreative drug storeラルフローレンダブルアールエルRRLロンハーマンテンボックススタンダードカリフォルニアCAL O LINEピルグリムサーフサプライグラミチパタゴニアTHE NORTH FACE1ldkannexワンエルディーケーアネックスlimted comoliコモリauraleeオーラリーciotaシオタunusedアンユーズドGraphpaperグラフペーパーherillヘリルsszah.hAH.HcomesandgoesCOMESANDGOESdigawelDIGAWEL1LDKSELECT so nakameguroennoy エンノイ700fill スタイリスト私物700filltenbox10匣在原みゆ紀シャカシャカ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

