pk810 高級 正絹 名物裂柄 六通 袋帯



和装 草履 紗織 ブランド ZUREN 低反発 シルバー Mサイズ w28



【大島紬】所々白い汚れ有

美品 縮緬地 附下げ・訪問着&袋帯・帯〆・帯揚げセット(正絹)仕立上りHH709



★特撰品★本紅型★ちりめん 反物★紅型 縮緬★



草履茶竹3の七に五嶋紐鼻緒



専用帯587 980 187 250 397 453六本セット●本加賀友禅作家



306mr32◇葡萄 一体型 作り帯/付け帯 袋帯 落款 作家物◇部品難あり



新品正絹訪問着駒刺繍 暈し染め (留袖、紬、袋帯なども出品)①

こちら正絹の一点物のお品になります。

高級袋帯②礼装用



正絹 しょうざん 紬 単衣付け下げ

地紋が豪華なお着物です♪

廣部商事謹製 西陣織袋帯 訪問着用 正絹 銀 金 緑 桜花 熨斗 F6096



美品 色留袖 スワトー刺繍 セージグリーン 比翼仕立て 身丈155.5cm



ぽん様専用!+ガード加工



K-2860 塩沢紬 三日月に兎 縦縞模様 御召茶色



正絹 付け下げ 着物 長襦袢 帯 帯締め



長羽織*UTAGAWA*GLAY

※反物から全て手縫いでミシンは一切使っていない手法だそうで、価値は高いそうです。

はなぴん様御専用 高級訪問着 白山系紬地 身丈裄丈長め 逸品美品



★専用です★ 洋梨 名古屋帯 NO44



透かし彫り! 本鼈甲 アンティーク 簪 飴色 花尽くし 透かし 平打ち



3k1141 袋帯 絹 道長有職文 正倉院文様 銀色 白 青 鶴 花柄 和装



薩摩結城▪正絹▪舛花色の地に黄緑色、紫色で抽象模様▪肩身丈164cm▪裄65cm

※名古屋帯は新品の一点物で、別で出品しております。

【2773】正絹 単衣 着物 小紋 藍染 ちりめん しつけ糸



白菊帯



新之助上布



#T178 トールサイズ・単衣・夏白大島紬



紗袷 小紋 扇尽くし 無双 二重紗

※イイねの数に関係なく、再出品を行います。

紬 間道 mop2463



織りの八寸名古屋帯(琉球燕文)単衣にも 正絹美品



Club藤★袋帯 綴れ織 全通 横段文 御仕立上り(3193)



黒地の染め大島紬の付け下げ 着物



帯締め 渡敬 小桜レース 無地 「夏単衣」 5131



厳選◆美品◆夏物◆夏着物◆くるり◆綺麗な色の絽織◆江戸小紋◆裄66丈165

反物からのオーダーメイドで一点物のお品である為、同じお品は二点とありません。

【訪問着】落款有 たたき染め



No.612 正絹染色作家(大久保玄才氏)刺繍金銀彩訪問着 落款 美品



⭐❣️弁柄色(ココアブラウン)紬手絞り訪問着です♪



3枚芯ラフィア×本パナマ鼻緒



袖丈70着丈159裄丈63正絹キモノ~名古屋帯~帯締め~高陽社ハイセンス贈答品箱

※「鱗文様」は古来から魔除けや護身の効果があるという説があるそうです。

着物 黒留袖 五つ紋 鶴



高級草履 低反発 水玉の織 限定

気持ちを強く持つ為や、気分転換のお洒落にいかがでしょうか?

【2890】着物 小紋 正絹 袷 南天 薄紫 単品販売♪



アンティーク“ゆらゆら柳のカーテンを驚きの透明感でくぐり抜ける鳥さん着物え-33



特選 袋帯 中古 六通 紋屋井関 御寮織 南天 黒色 多色 金 A840-17

1840 大島紬 着物 正絹 10着 まとめ売り



未着用 裄70cm 吉祥文様に四季花の総柄小紋



558.【おく田謹製】明綴れ 切りばめ模様 お太鼓柄袋帯

さが美扱い 両面柄六通柄袋帯 霞裏菊 銀糸 着物



【S880】着物 訪問着・付下 袷 正絹 丹後ちりめん 椿 藍白 単品販売♪



P365厳選西陣 紬地 手織り 千歳緑色菜の花色赤錆色 正絹六通高級美術袋帯

佐賀錦「雅金彩」六通柄正絹袋帯



西陣 六通袋帯 未仕立て

既製品ではなく、オーダーメイドなので世界に一つだけのお品です。

太鼓柄袋帯 総刺繍 尾長鶏 槍梅 紬地 金糸 未使用 m-3s2350



白たか上布



❰6066❱ フルセット 小紋 名古屋帯 帯締め 帯揚げ 正絹 着物

人と被りません。

黒留袖 正絹比翼 土佐霞に松 鶴 140cmSS 超美品



(専用)中国着 大衆演劇 新舞踊 ダンス

お着物好きな方いかがでしょうか?

1864 振袖 着物 正絹 4着 まとめ売り



色無地 紋意匠 八掛付き 老竹色 正絹 反物



新品かたせ梨乃プロデュース東レシルック夏用絽小紋反物

【未使用品】付下げ 正絹 袋帯 2点セット 身丈155㎝



(大光㈱) 西陣織 六通 SG加工 リバーシブル 未使用

正絹 小紋 花柄 水色、緑 袷



新品未仕立 博多帯 黒木織物 八寸名古屋帯 歌舞伎 隈取柄 薄紫系 仕立代込



特選京の老舗オリジナル御召着尺【墨流し×ダマスク柄◆両面お召】シルバーベージュ



上質な逸品 新品 西陣織高級六通柄袋帯【綿芯御仕立付】月夜のうさぎ

滅多にないお洒落なデザインの着物です。

◆おふく◆お手入れ簡単 絽 夏着物 小紋



6-271【早い物勝ち!】単衣 小紋 正絹 縮緬

地紋が全体に入っており、大変きらびやかです。

ふりふ 紫織庵 ねこ トランプ 着物 袷



作家帯 正絹 袋帯 最高級 留袖 色留袖 豪華 未使用 週末セール!

袖の丸みも大きく、可愛らしいです。

O-1140 袋帯 河合美術織物 四季の花々 鳳凰 蝶々



【予約済】M1619【着物と帯京月花】■白地花織調柄西陣織正絹高級袋帯六通■



袋帯 六通



ラッピー様専用 北出与三郎 訪問着*袷着物 波模様 背紋落款有♪正絹 3HH32

衿はバチ衿です。

専用帯800 ●高級 正絹 刺繍 袋帯 鷲 ワシ



高級下駄草履 国内製造 刺繍鼻緒

身丈:約154cm

kf-387 新品お仕立て上がり 夏物 絽 尾峨染繍 豪華刺繍 正絹 訪問着

裄(ゆき):約64cm

着物(成人式・初詣)

袖丈:約49cm

新品★袋帯★夏帯★絽★mo-2498



J91未使用 金彩正絹袷長襦袢 結び文模様 薄桃 新品半衿付き



訪問着 作家物 絞り 幾何学文様 黒地 金彩 未使用 m-3kk1844

大島反物 レネゲード様専用



美品 附下げ・訪問着&袋帯・帯揚げ・帯〆4点セット(正絹)仕立上り<HH650>



栗山吉三郎 九寸 名古屋帯 薄若草色地 野菜 正絹 和装 着物 新品 未使用品

訪問着 総刺繍 胡蝶蘭 蒸栗色地 金銀糸 未使用 m-3s1439

アンティーク!絽縮*夏物*大正ロマン*モダン*状態良好*希少*着物*149cm



【F496】厳選西陣 縮緬 紬 手描き友禅染め 花鳥文様 肌色 高級美術名古屋帯

特価 逸品! 【未使用 総刺繍 刺繍 薔薇 バラ たんぽぽ タンポポ】 訪問着



K560厳選逸品 縮緬 型染め 薄雲鼠色地 お洒落な 正絹高級美術名古屋帯



逸品 和装小物 帯締め 道明 奈良組 タグ付き

茶系木立柄大島紬 シャレ袋名古屋帯セット



新品未使用 帯締め帯揚げセット 新品 絹100% のセット 正絹 着物 新品

袋帯 お酒 ボトル グラス ウイスキー ブランデー



夏大島の染め小紋と絽に唐織の袋帯

#着物

美品⬛️男前屋⬛本場久留米絣⬛️本藍染手織り木綿⬛️男着物⬛️仕付け⬛️裄67.5丈142

#お正月

専用帯727 ●高級 正絹 ムガシルク 両面全通 リバーシブル 袋帯

#昭和レトロ

草履バッグセット 紗織

#モダン

激安!菱屋 カレンブロッソ カフェ草履 Mサイズ 1446 草履 サンダル

#オーダーメイド

都喜ヱ門の色紙散らし模様の袋帯 着物

#大正ロマン

⭐️リバーシブル・和装コート⭐️

#鱗文様

紗 道中着 セミアンティーク

#護身

正絹【単衣】お召(未使用品)【鈴乃屋】

#魔除け

P231厳選西陣 二百年老舗服部織物 こはく錦 特選手工芸 六通高級美術袋帯

#Only one kimono in the world

こちら正絹の一点物のお品になります。地紋が豪華なお着物です♪※反物から全て手縫いでミシンは一切使っていない手法だそうで、価値は高いそうです。※名古屋帯は新品の一点物で、別で出品しております。※イイねの数に関係なく、再出品を行います。反物からのオーダーメイドで一点物のお品である為、同じお品は二点とありません。※「鱗文様」は古来から魔除けや護身の効果があるという説があるそうです。気持ちを強く持つ為や、気分転換のお洒落にいかがでしょうか?既製品ではなく、オーダーメイドなので世界に一つだけのお品です。人と被りません。お着物好きな方いかがでしょうか?滅多にないお洒落なデザインの着物です。地紋が全体に入っており、大変きらびやかです。袖の丸みも大きく、可愛らしいです。衿はバチ衿です。身丈:約154cm裄(ゆき):約64cm袖丈:約49cm#着物 #お正月#昭和レトロ#モダン#オーダーメイド#大正ロマン#鱗文様#護身#魔除け#Only one kimono in the world

