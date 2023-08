希少 ポストカード付き BANKSYデザイン UK ORIGINAL PROMO ONLY 12inch / WE LOVE YOU‥ SO LOVE US バンクシー

レーベルがBANKSYデザインです。

希少な2001年 UK ORIGINAL盤です。元々PROMO ONLYでリリースされていて数が少ないです。

ポストカード(アンケート葉書)付きはさらにレアです。

海外でも高騰していて現在ポストカード付きは89000円(送料含)で出品されています。

状態が悪めなのでそれより値段下げて出品していますのでアートコレクターの方是非ご検討ください。

■ジャケット G+ 写真参照

■盤 G+ スレキズ散見 全体チリノイズと一部クリックノイズありますが、静かな箇所以外は音圧高いので、見た目程音質悪くなく視聴問題ないかと思います。

状態は写真でご判断ください。

[状態表記について]

NM 新品同様

EX 軽いスレがあるが中古品としては使用感少なく綺麗な状態

VG 多少音に出る傷があるが、鑑賞するのに問題がないもの。普通の中古盤。こまかいスレキズ、プチノイズやサーフェイスノイズあり。

G 大きく目立つ傷あり。ノイズ多。針飛びは無し。

F ジャンク品。ノイズがひどく、観賞を妨げるもの。針飛びある可能性あり。

・これに+,-を付けて状態を補足しています。

・盤面がキレイに見えてもレコードの性質上ノイズが発生する場合がございます。

・アナログ盤にご理解のある方のみご入札をお願いします。

