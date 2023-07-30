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【限定製作】 (9)ブリヂストン60 クラブ

商品の説明

種類···ウェッジ
【パター】ホワイト　ホット　WHITE　HOT　VERSA　ONE　33インチ
利き手···右
レフティ　pingピンG425　ヘッドのみ
対象···メンズ
オデッセイ　トリプルトラック　セブン　34インチ

TRD様専用　ピン G430 アイアン（#6〜9、PW、45度） ツアークロム
-スペック-
豪華❗LINKS/リンクス 初心者 レディース ゴルフ 優しいクラブセット
長さ　35.25インチ
テーラーメイドスパイダーX
バランス　D1.5
テーラーメイド　TPコレクション　ブラックJUNO 1.5 新品未使用
総重量　465g
テーラーメイド スパイダー　ツアー　ブラック　パター　３４インチ
シャフト　DGs200
フジクラ　スピーダーNX

【希少】伝説のプロゴルファー・戸田藤一郎の1wと4w
写真の通り特別仕様なウェッジです！
ミズノ　RV-7 ゴルフクラブ10本　キャディバッグ付　★最終値下済★
当店にて加工致しました。
16 アッタス6 Ｓ ATTAS6 6Ｓ キャロウェイ ドライバー用
当店の黒染めは黒染め専門の業者さんに依頼しておりますので黒さ、染まり具合、耐久性は抜群です。
【今週中特価】プロトコンセプトドライバー　C01D 10.5°
※但し、使用状況により傷、サビ等は発生する場合がございます。
【値下げ中】三浦技研　CB-301 アイアン6本セット　ダイヤモンドスピーダー

【名器揃い】ゴルフクラブセット メンズ ブリヂストン ViQ 11本 初心者
ヘッドは薄く削って傷は出来るだけ消していますが若干の残り傷がある場合もあります事はご了承願います。
ミズノ ms-11 アイアン9本

ピン　PING ドライバー
シャフトもしっかり研磨しておりますが中古再生品ですので多少の傷が残っている場合もございます事はご了承願います。
ヤマハRMX218アイアン6-P 5本

オール　XXIO 7 ゼクシオ7代目　メンズゴルフクラブセット　初心者　入門　男
グリップも状態の良い物を使用しておりますのでご安心下さい♪
OTアイアンシャフト

Speeder661 EVOLUTION Ⅴ S 完全未使用 NO.137
#カスタムゴルフ
ディアマナ DiamanaPD 60S 41.5インチ テーラーメイド用
#オリジナルゴルフクラブ
ミズノプロ 225 5-P ６本セット モーダス 105 X
#特注ウェッジ
YAMAHA inpresX V FORGED TOURMODEL 2013
#ブリヂストン
レフティ Mizuno MP68 P~4 7本セット
#キャロウェイ
アーミーベース コレクション パター 希少数量限定 50本 34インチ
#テーラーメイド
テーラーメイド　P770 3番4番
#ダンロップ
コブラ Cobra FP アイアンセット ゴルフクラブセット 名器 初心者
#ヤマハ
ヤマハ（YAMAHA）RMXドライバー用シャフト単品TMX-420D （メンズ）
#ゼクシオ
レフティ 左用 アイアンセット タイトリスト 731PM 4〜9.P　7本セット
#PROTO
LTDX ドライバー
#VOKEY
美品　お値打ち2本セット　テーラーメイド　ステルス　フェアウェイウッド3・5W
#タイトリスト
MAJESTY ダブリューモーメントパター
#ウェッジ

Taylormadeテーラーメイドドライバー SIM GROIRE

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

専用　アキラ　ユーティリティ　3本セット

ネバーコンプロマイズ パター　Prototype １Ｘ　34インチ

ゼクシオ9 アイアンセット　7本

ホンマTW XP-1★10.5＆U19★VIZARD-S

ステルスグローレ

しのしのサマ専用　ジアッタスv2 5sx テーラーメイドスリーブ

キャスコ UFO by POWER TORNADO(DD) 10.5度

バルド　ユーティリティ　UT 24° 27°

SLDR ミニドライバー　12° TOUR AD DI-6S
種類···ウェッジ利き手···右対象···メンズ-スペック-長さ　35.25インチバランス　D1.5総重量　465gシャフト　DGs200写真の通り特別仕様なウェッジです！当店にて加工致しました。当店の黒染めは黒染め専門の業者さんに依頼しておりますので黒さ、染まり具合、耐久性は抜群です。※但し、使用状況により傷、サビ等は発生する場合がございます。ヘッドは薄く削って傷は出来るだけ消していますが若干の残り傷がある場合もあります事はご了承願います。シャフトもしっかり研磨しておりますが中古再生品ですので多少の傷が残っている場合もございます事はご了承願います。グリップも状態の良い物を使用しておりますのでご安心下さい♪#カスタムゴルフ#オリジナルゴルフクラブ#特注ウェッジ#ブリヂストン#キャロウェイ#テーラーメイド#ダンロップ#ヤマハ#ゼクシオ#PROTO#VOKEY#タイトリスト#ウェッジ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【限定製作】 (9)ブリヂストン60 クラブ

37分钟前

【限定製作】 (9)ブリヂストン60 クラブ

¥11,800 ¥10,030

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. ゴルフ
    3. クラブ
    4. (9)ブリヂストン60
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

87ceee4279

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87ceee4279
【限定製作】 (9)ブリヂストン60 クラブ 【限定製作】 (9)ブリヂストン60 クラブ

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225 45R18 91Q

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