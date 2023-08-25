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宅配 Pnasonic　4.0kg 衣類乾燥機 NH-D402P　2014年　動作OK 洗濯機

商品の説明

梱包サイズ：200㎝サイズ予定
SHARP 6.0kg お得な省水量タイプ 洗濯機 FS02

洗濯機　2017年製　１０kg アクア AQW-VW1000E（WX)
・簡易動作確認済みです。
Y.T様専用Panasonic NA-LX129AL-W WHITE
・濡れたタオルが乾燥しました。
★ Panasonic NA-VG1100R Cuble 右開き★

155取付無料！アイリスオーヤマ高性能おしゃれホワイトインテリア7kg洗濯機！
表面を簡単に拭き掃除いたしましたが、至らない部分もあるかと思います。中古品のため、キズや使用感等あります。予めご了承ください。
♦️Panasonic a1372 洗濯機 6.0kg 2021年製 7,-♦️

Panasonic NA-VX800BR-W WHITE 4/23までこの価格
現状引き渡しです。状態に関しては画像参照をお願いいたします。
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直接引き渡し推奨です。(宮崎県　三股町)
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SHARP 洗濯機 ES-GE4E-C 4.5kg 2021年製 家電 G610
配送も可能です。その場合はたのめる便を使用しますので、
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購入前にご連絡ください。送料込みの金額に変更いたします。
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(200㎝サイズで5000円の予定です。)
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ご納得いただける方のみ入札をお願いいたします。
シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 ES-S7G-WL 2022年製
よろしくお願いいたします。

2017★美品中古★アクア☆5.0kg☆全自動洗濯機【AQW-S50E】K973

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態やや傷や汚れあり

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日立 ドラム式洗濯乾燥機 BD-SG100GL 2022年製 除菌プラス
梱包サイズ：200㎝サイズ予定・簡易動作確認済みです。・濡れたタオルが乾燥しました。表面を簡単に拭き掃除いたしましたが、至らない部分もあるかと思います。中古品のため、キズや使用感等あります。予めご了承ください。現状引き渡しです。状態に関しては画像参照をお願いいたします。直接引き渡し推奨です。(宮崎県　三股町)配送も可能です。その場合はたのめる便を使用しますので、購入前にご連絡ください。送料込みの金額に変更いたします。(200㎝サイズで5000円の予定です。)ご納得いただける方のみ入札をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態やや傷や汚れあり

宅配 Pnasonic　4.0kg 衣類乾燥機 NH-D402P　2014年　動作OK 洗濯機

42分钟前

宅配 Pnasonic　4.0kg 衣類乾燥機 NH-D402P　2014年　動作OK 洗濯機

¥18,800 ¥14,100

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