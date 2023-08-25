宅配 Pnasonic　4.0kg 衣類乾燥機 NH-D402P　2014年　動作OK 洗濯機

梱包サイズ：200㎝サイズ予定

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洗濯機 2017年製 １０kg アクア AQW-VW1000E（WX)

・簡易動作確認済みです。

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・濡れたタオルが乾燥しました。

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表面を簡単に拭き掃除いたしましたが、至らない部分もあるかと思います。中古品のため、キズや使用感等あります。予めご了承ください。

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購入前にご連絡ください。送料込みの金額に変更いたします。

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(200㎝サイズで5000円の予定です。)

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よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

梱包サイズ：200㎝サイズ予定・簡易動作確認済みです。・濡れたタオルが乾燥しました。表面を簡単に拭き掃除いたしましたが、至らない部分もあるかと思います。中古品のため、キズや使用感等あります。予めご了承ください。現状引き渡しです。状態に関しては画像参照をお願いいたします。直接引き渡し推奨です。(宮崎県 三股町)配送も可能です。その場合はたのめる便を使用しますので、購入前にご連絡ください。送料込みの金額に変更いたします。(200㎝サイズで5000円の予定です。)ご納得いただける方のみ入札をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

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