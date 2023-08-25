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商品の説明
梱包サイズ：200㎝サイズ予定
SHARP 6.0kg お得な省水量タイプ 洗濯機 FS02
洗濯機 2017年製 １０kg アクア AQW-VW1000E（WX)
・簡易動作確認済みです。
Y.T様専用Panasonic NA-LX129AL-W WHITE
・濡れたタオルが乾燥しました。
★ Panasonic NA-VG1100R Cuble 右開き★
155取付無料！アイリスオーヤマ高性能おしゃれホワイトインテリア7kg洗濯機！
表面を簡単に拭き掃除いたしましたが、至らない部分もあるかと思います。中古品のため、キズや使用感等あります。予めご了承ください。
♦️Panasonic a1372 洗濯機 6.0kg 2021年製 7,-♦️
Panasonic NA-VX800BR-W WHITE 4/23までこの価格
現状引き渡しです。状態に関しては画像参照をお願いいたします。
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直接引き渡し推奨です。(宮崎県 三股町)
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配送も可能です。その場合はたのめる便を使用しますので、
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購入前にご連絡ください。送料込みの金額に変更いたします。
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(200㎝サイズで5000円の予定です。)
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ご納得いただける方のみ入札をお願いいたします。
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よろしくお願いいたします。
2017★美品中古★アクア☆5.0kg☆全自動洗濯機【AQW-S50E】K973
商品の情報
ブランド
パナソニック
商品の状態
やや傷や汚れあり
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梱包サイズ：200㎝サイズ予定・簡易動作確認済みです。・濡れたタオルが乾燥しました。表面を簡単に拭き掃除いたしましたが、至らない部分もあるかと思います。中古品のため、キズや使用感等あります。予めご了承ください。現状引き渡しです。状態に関しては画像参照をお願いいたします。直接引き渡し推奨です。(宮崎県 三股町)配送も可能です。その場合はたのめる便を使用しますので、購入前にご連絡ください。送料込みの金額に変更いたします。(200㎝サイズで5000円の予定です。)ご納得いただける方のみ入札をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
商品の情報
ブランド
パナソニック
商品の状態
やや傷や汚れあり
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商品の情報
カテゴリー
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生活家電
洗濯機
Pnasonic 4.0kg 衣類乾燥機 NH-D402P 2014年 動作OK
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
0eed83a6
1879
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
宅配 Pnasonic 4.0kg 衣類乾燥機 NH-D402P 2014年 動作OK 洗濯機
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