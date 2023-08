※プロフィール欄を必ずお読みください。

※画像、文章の転用やめて下さい。規約違反です。発見次第通報します。

人気ブランドたくさん出品しています(^^)→ #annamarket

☆----------------------☆

ブランド・CHAOS

商品名・キュプラマチフレアースカート

サイズ・FREE SIZE(ウエスト67-120cm 総丈89.5cm)

カラー・ライトベージュ(ベージュに少しアッシュピンクを混ぜたような、ニュアンスカラーです。着用画像は全てライトベージュを使用していますが、太陽光と蛍光灯で見え方が少し変わっています。)

定価・26400円

-fabric-

つるんとしたキュプラ素材を使用しています。

表面がとてもなめらかなので、ニットとの相性も抜群です。

-design-

裾にかけてフレアなシルエットが魅力的なロングスカートです。

真ん中辺りに入れている切り替えで、裾にかけてのボリュームがドラマティックです。

ウエストがゴムなので、イージーな履き心地もうれしいポイント。

オールシーズン着用でき、淡いカラー展開も女性らしい雰囲気に。

ペチコート付き。

着用回数は短時間2回程度で型崩れやダメージなどはありませんが、一度は人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。

※撮影時と発送の際に検品していますが、小さな汚れやほつれなど、見逃す事もあるかもしれません。完璧な物を求める方は店舗にて新品をお買い求め下さい。

気になられた方この機会に是非どうぞ^^

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カオス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

