最適な材料 富士急ハイランドフリーパス 遊園地/テーマパーク

申し訳ありませんが、お値下げ交渉ご遠慮ください

富士急ハイランドフリーパス4枚

(写真と異なり安価タイプになります。お間違いない

ようにお願いします)

券種関係なく(ご利用方法は同じ、)お安く購入希望のかたは、安価タイプご用意可能ですので、ご購入前にコメントください

1枚:3800円

2枚:7500円

4枚:15000円

以降1枚ごと 3750円で追加可能です

安価タイプの有効期限は

20230531までになります。

ご利用になるには現地の入園窓口にて

「フリーパス券」に取り替える必要があります。

フリーパス券では入園当日に限り、

アトラクションが何回でも乗り放題で利用できます。

フリーパス券(大人)の定価は月によりますが、

1枚あたり6,600円で、2枚なら13.200円ですので、2600円もお買い得です。

発送はミニレター予定です。

ご購入前コメントいただきましたら、

24時間以内発送させていただきます。

郵送事故に関しては当方責任をおえません。

ご購入者様でご負担をご了承いただける方のご購入よろしくお願いいたします。

保証ご希望の場合はプラス250

円で

メルカリ便に変更可能です。

お急ぎの場合はプラス250円メルカリ便 またはプラス350円速達 対応可能ですので

ご購入前にコメントください。

【検索用】

富士急、富士急ハイランド、ペアチケ、ペアチケット、

引換券、優待券、フリーパス、乗り物、アトラクション

遊園地/テーマパーク···富士急ハイランド

利用券の特徴···1日券

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ayu-0402様