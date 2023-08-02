国内最安値！ シチズン ■新品未使用■腕時計 エコドライブ レザーベルト ソーラー 腕時計(アナログ)

シチズン/エコドライブ腕時計

⭕️希少 キングセイコー



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定価:25300円

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わずかな光を電気に換え、時計を動かしつづけるシチズン独自の技術です。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要ありません。

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スペック

シチズン エコドライブ 電波ソーラー メンズ腕時計

商品番号

NH9111-11A シチズンコレクション

BJ6482-04A

メンズかっこいい時計 ゴールド

キャリバーNo.

オメガ スピードマスター OH OMEGA Speedmaster 145022

E031

パガ－ニデザイン メンズ腕時計 日本製SEIKOクォーツムーブメント

動力

【最終お値下げ】CITIZENプロマスター

光発電エコ・ドライブ

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精度

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±15秒／月

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持続時間

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光発電6ヶ月

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重量

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38g

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厚み

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7.1mm

LUMINOX 3180SERIES【値下げしました】

ケースサイズ

CASIO オシアナス OCW-T100

横 37.2mm

オシアナス ocw-t4000a-1ajf

ケース素材

フランクミュラー ヴァンガード V45SCDT【戸賀氏着用同モデル】

ステンレス

GUCCI GRIP WATCH グッチ グリップ 38mm



ガガミラノ 45ミリ

バンド素材・タイプ

V44 シチズン・アテッサ チタン・電波・ソーラー時計 日付つき

カーフ革

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美錠タイプ

ディーゼル リトルダディー 腕時計 DIESEL メンズ DZ-7258



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バンド幅

時計 ジャンク まとめ 24本

20.0mm

タイメックス TW 2R26000

バンド調整可能サイズ

最終値下uchronosAquaLung1000FEETDIVERvintage

154～184mm

セイコー SEIKO 5 スポーツ 腕時計 SNZE81J2



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ガラス

OMEGA スピードマスター 傷あり

サファイアガラス

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防水性能

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5気圧防水

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セイコーのジャンクパーツ取り時計です。

機能

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充電警告機能

G-SHOCK MTG-B3000PRB-1AJR

過充電防止機能

【 つねぞう様専用】セイコー ロードマチック 5606-7340 自動巻

クイックスタート機能

【希少】90年代 G-SHOCK アナログ AW-500 カシオ CASIO①

フル充電時約6ヶ月可動

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原産国

GM-B2100GD-9AJF ゴールド フルメタル カシオーク Gショック

日本製

インビクタ『Russian Diver Blue Label 34253』



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新品未使用ですが自宅保管の為、細かなダメージや初期傷等はご了承ください。

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また説明書等はなく写真の物のみとなります。

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 新品、未使用

シチズン/エコドライブ腕時計定価:25300円わずかな光を電気に換え、時計を動かしつづけるシチズン独自の技術です。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要ありません。スペック商品番号BJ6482-04AキャリバーNo.E031動力光発電エコ・ドライブ精度±15秒／月持続時間光発電6ヶ月重量38g厚み7.1mmケースサイズ横 37.2mmケース素材ステンレスバンド素材・タイプカーフ革美錠タイプバンド幅20.0mmバンド調整可能サイズ154～184mmガラスサファイアガラス防水性能5気圧防水機能充電警告機能過充電防止機能クイックスタート機能フル充電時約6ヶ月可動原産国日本製新品未使用ですが自宅保管の為、細かなダメージや初期傷等はご了承ください。また説明書等はなく写真の物のみとなります。

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 新品、未使用

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