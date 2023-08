期間限定特別価格 jordan 1 yaaraltai zarna スニーカー

〇〇(ブランド名)のロゴ入りホワイトTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アイアム 商品の状態 新品、未使用

〇〇(ブランド名)のロゴ入りホワイトTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ:タグ表記 Mサイズ肩幅 〇〇cm身幅 〇〇cm着丈 〇〇cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材:表地 ナイロン100%裏地 ポリエステル100%●状態:2~3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項:自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

