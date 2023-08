【逸品】 松村北斗 SixTONES うちわ 公式写真 クリアファイル アクスタ アイドル

SixTONES、松村北斗

SixTONES、松村北斗・うちわ5枚(on eST、Feel da CITY、慣性の法則)on eSTとFeel da CITYは1つずつ開封し、会場で使用しました。他に2枚と慣性の法則のうちわは未開封です。他のうちわと暗所にてまとめて保管してしました。・クリアファイル2枚(Feel da CITY)こちらはどちらも新品未開封です。暗所にて保管しておりました。・アクリルスタンド(アクスタfest)1つこちらは新品未開封となってます。・フォトセット(慣性の法則)1つこちらは開封し、画像の中にあるファイルに入れて保管しておりました。外などで使用はしていません。・公式写真 松村北斗ソロ 88枚NEW ERAから「慣声の法則」グッズオフショットまでのピンの写真となってます。ピンの写真が全種類あるのかは不明です。全てファイルに入れて保管しておりました。外や会場などで1度も使用していません。定価 ¥21,200 即購入⭕️値下げ交渉⭕️(希望金額をコメントしてください)まとめ売りは難しいと考えており、バラ売りも検討しておりますので、お申し付けください。ですが、コメントにてバラ売りの取引中であっても、まとめ買いされた方を有線させていただきます。人気グループ···SixTONESグッズ種類···クリアファイルジャンル···ジャニーズSixTONES ジェシー 京本大我 松村北斗 田中樹 髙地優吾 森本慎太郎

