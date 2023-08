#シューズの同サイズ一覧はこちら※JP23

プレイコムデギャルソン✖コンバース オールスター マルチハート チャックテイラー

【2STAR】

イタリアの「Mofra Shoes S.r.l」社が手がけるスニーカーブランド。

Mofra社は1950年代に南イタリアのバーリでブーリア州バリーで1950年代に創業し、シューズファクトリーが多いことで有名な創業。

60年以上の長い歴史のなかで培われた技術と、繊細な職人のハンドメイドにて作られたスニーカーは、ブランドスタート後、ヨーロッパ全土で10万足以上を販売し、イタリアでも「Luisa via Roma」や「GIO MORRETI」など有名セレクトショップでも展開されています。現在では「ゴールデングース」などのハイブランドスニーカーを生産する歴史あるファクトリーブランドです。

イタリアのファッション業界を牽引するカリスマブロガーキアラフェラーニが手掛けるシューズブランド「2STAR(ツースター)」から、お馴染みのスターマークのレザーワッペンが良いですね!

フィリップモデルなどイタリアで流行りの靴紐を結ばないラフに履くスタイルです。

★カラー:画像参照

★MADE IN ITALY

★付属品:ブランド専用箱

★サイズ :

36:約23cm〜約23.5cm

37:約23.5cm〜約24cm

38:約24cm〜約24.5cm

39:約24.5cm〜約25cm

40:約25cm〜約25.5cm

国内参考価格 30000円程

新品 、未使用 箱入りのイタリア正規品になります。

※2starのプラスチックケースは凹みやすく割れやすいので輸入の際に割れてる可能性が高いです。

ディーゼルなどロックテイストなスニーカーに加えアトランティックスターズ、ディアドラ ヘリテージ、プレミアータなどのEUスニーカー好きの方、普段select shopなど トゥモローランド、バーニーズニューヨーク、ロンハーマン、ユナイテッドアローズ、ビームス等で購入されている方や Safari LEON を購読されてる方にオススメです。

ナイキ、コンバース、アディダスなど飽きた方もオススメです。

商品の情報 商品のサイズ 23cm 商品の状態 新品、未使用

