2年ほど前に新品で7万円ほどで購入。何度か実物を見に行って、店員さんに説明を聞いて決めました。

コンビ the S チャイルドシート



【美品】レカロ ゼロワンセレクト ISOFIX RC6305.21546.07

インナークッションもあり、産後退院の際、新生児のときから使っていました。しっかりと固定されるので安心でした。インナークッションをはずして2歳ごろまで使っていました。ストライプの日除けもおしゃれです。綺麗に使っていますが、傷などはあります。

クルムーヴスマート ISOFIX エッグショック JN-570



【美品】360度回転式チャイルドシート サイベックス シローナ

使っていた感想ですが、新生児のときは、シートが回るのは乗せやすかったです。あかちゃんをシートに乗せてシートベルトをしたらくるっと回してうしろ向きにセットするだけです。

エールベベ スイングムーン プレミアムS カーボンレッド 中古 ②



マキシコシ アクシスフィックス プラス ブラックAxissfix Plus

写真の段ボールはありますが、送料が高くなるため、使用せずに送る場合もあります。

エールべべ・クルットRザ・ファースト



Nebio ターンピット チャイルドシート 回転式 ISOFIX ブラウン

兵庫県神戸市まで取りに来てくださる場合は5000円引きにさせていただきます。

送料無料 極美品 アップリカ エアグルーヴ ネイビー ジュニアシート

ご質問ありましたら、お知らせください。

【良品】Combi マルゴット EG ミラノブラック



クルムーヴ スマート ISOFIX エッグショック JJ-600

柄・デザイン···ストライプ

チャイルドシート 中古 アップリカ ディアターンプラスAB aprica

タイプ···回転式

カーメイト チャイルドシート*エールベベ クルット4i⭐︎T様専用

取付方法···ISOFIX

【早い者勝ち❣】レカロ チャイルドジュニアシート*スタート J1

スペック···0ヵ月

チャイルドシート Reecle isofix

説明書付き

【美品】joie チャイルドシートgemm &i-baseセット



【ファン付き】コンビ クルムーヴスマート ISOFIX エッグショック

【メーカー】

5233.コンビ クルムーヴスマート JL-590

Combi コンビ

Aprica フラディアグロウ プレミアムISOFIX ブラック 回転式



merci様専用!!アップリカ フラディア グロウ チャイルドシート

【商品名】

チャイルドシート アップリカ クルリラAD/ライトグレー

THE S Air ISOFIX エッグショック ZA

★GRACO(グレコ)★G-LOCK★ISOFIX★



①②セットコンビ ジュニアシート ジョイトリップ エッグショック GC ブラック

【状態】

新品/Jovikidsジュニアシート身長100〜150cm (約3〜12 歳)

中古品のため多少の使用感はありますが、全体的に綺麗な商品です。写真を載せていますので、ご購入前にご確認ください。

レカロ チャイルドシート



【極美品】COMBI JG-650 クルムーヴスマート ISOFIX 新生児

【商品サイズ】

マキシコシ ペブルプロ

●試用期間

コンビ クルムーヴスマート ISOFIX エッグショック JL-540 ネイビー

新生児~4才頃 19kg以下

良品☘️ レカロ スタートJ1 スマイル ブラウン

後向き/身長40~87cmまで

【美品】エールべべ クルット4 Oui2

前向き/身長76cmかつ月齢15か月以上~105cmまで

Joie(ジョイー) Arc アーク360° チャイルドシート ISOFIX対応

●サイズ

綺麗/フラディアグロウISO FIX /新生児~4歳頃/日除け/回転/洗濯済み

(後向き)W440*D680~810*H625~750mm

【クリーニング済】エールべべ クルット4sグランス シャンパンブラウン

(前向き)W440*D670*H650~825mm

cybex PALLAS M-FIX サイベックス パラスM-FIX

本体重量:13.7kg

美品 チャイルドシート エールべべ クルット 4i グランス ISOFIX



【良品】combi クルームーヴスマートCG-UIG JJ-650

【梱包】

コンビ クルムーヴ スマート ISOFIX エッグショック JG-650 回転式

プチプチ、ダンボール、巻きダンボール、ラップなど状況に応じて梱包させていただきます。

美品】アップリカ チャイルド&ジュニアシート エアグルーヴ



【専用】美品 コンビ Combi チャイルドシート CC-UID ネルーム

※こちらは中古品になります。状態につきましてはあくまで個人の主観になりますのでご了承ください。ご覧いただきありがとうございます。柄・デザイン...ストライプ

愛知岐阜/送料無料★コンビ クルムーヴ スマート ISOFIX JG-650



【送料込み❣】joie チャイルドシート アーク360° sss様専用

取付方法...ISOFIX

美品Aprica フラディア グロウ ISOFIX360°セーフティ プレミアム



美品 チャイルドシート 新生児~4歳 クルムーヴ ISOFIX JJ-650

#combi #コンビ #isofix #チャイルドシート

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

2年ほど前に新品で7万円ほどで購入。何度か実物を見に行って、店員さんに説明を聞いて決めました。インナークッションもあり、産後退院の際、新生児のときから使っていました。しっかりと固定されるので安心でした。インナークッションをはずして2歳ごろまで使っていました。ストライプの日除けもおしゃれです。綺麗に使っていますが、傷などはあります。使っていた感想ですが、新生児のときは、シートが回るのは乗せやすかったです。あかちゃんをシートに乗せてシートベルトをしたらくるっと回してうしろ向きにセットするだけです。写真の段ボールはありますが、送料が高くなるため、使用せずに送る場合もあります。兵庫県神戸市まで取りに来てくださる場合は5000円引きにさせていただきます。ご質問ありましたら、お知らせください。柄・デザイン···ストライプタイプ···回転式取付方法···ISOFIXスペック···0ヵ月説明書付き【メーカー】Combi コンビ【商品名】THE S Air ISOFIX エッグショック ZA【状態】中古品のため多少の使用感はありますが、全体的に綺麗な商品です。写真を載せていますので、ご購入前にご確認ください。【商品サイズ】●試用期間新生児~4才頃 19kg以下後向き/身長40~87cmまで前向き/身長76cmかつ月齢15か月以上~105cmまで●サイズ(後向き)W440*D680~810*H625~750mm(前向き)W440*D670*H650~825mm本体重量:13.7kg【梱包】プチプチ、ダンボール、巻きダンボール、ラップなど状況に応じて梱包させていただきます。※こちらは中古品になります。状態につきましてはあくまで個人の主観になりますのでご了承ください。ご覧いただきありがとうございます。柄・デザイン...ストライプ取付方法...ISOFIX#combi #コンビ #isofix #チャイルドシート

商品の情報 ブランド コンビ 商品の状態 やや傷や汚れあり

コンビ クルムーヴスマート エッグショック チャイルドシート⭐️mari mariさん専用ページ⭐️クリーニング済☆綺麗☆新生児OK コンビ WL ラクティアターン エッグショックエールべべ スイングムーン プレミアムS チャイルドシートneko様専用 AILEBEBE (エールベベ )クルット3i グランス2【専用】 みーる様専用 combi クルムーヴスマートISOFIX jj-660エールベベ スイングムーン プレミアムS ジュニアシート チャイルドシート1 大人気 コンビ ネルーム ISOFIX NF-600 回転式チャイルドシート5334.マセラティ チャイルドシート BESAFE