値段が激安 有栖川様 専用ページ アイドル

この度はオーダーの希望を頂きありがとうございます、

Riko ヤングマガジン 直筆サイン入りチェキ

下記にお見積もりを掲載させて頂いております。

【230106】め様 専用ページ ♡ うちわ屋さん

ご予算・制作日等と合いましたら制作させて頂ければまと思います、ご検討ください( ˘ᵕ˘ )

EXO ペンライト



オーダーページ ペンライトリボン キンブレリボン snowman

お見積もり

Snow Man 佐久間大介 アクスタ 第1弾 第2弾 第3弾 Mania

(ウィッグ代・染色剤・パーツ代送料)5,126円

BTS 「I NEED U」 ランダムトレカ/ジョングク 3種類

(制作・染色・オーダー)15,000円

SnowMan 宇宙six 目黒蓮 サマパラ2018 公式写真 オフショット

(手数料・送料)2,254円

Hey! Sɑy! JUMP 有岡大貴多 750枚以上 +α

＝22,380円

BTS JIN ジン ソクジン トレカ まとめ売り(全34点)



神宮寺勇太、King & Prince公式写真

事前購入をお願いしております、完成品は別出品にてご確認いただいてからの発送となりますのでよろしくお願いします。

菅田将暉 直筆サイン入り写真

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SixTONES ジェシー サマパラ アクスタ



君に届く bts × official スクラップブック scrap book

①作品・キャラクター

TXT トレカ まとめ売り

(ブルロ￤ミiヒャエル・カiイザー)

HYBE INSIGHT 展示会 ジョングク 入場トレカ 6枚セット



King & Prince キンプリ L& ランド アルバム 3形態セット

②ウィッグメーカー・スタイル

❁︎ なにわ男子 アクスタfest 7体セット ❁︎

アシストウィッグ

やまちゃ様専用

ナチュラルレイヤー (ミルキー)

わたしの幸せな結婚 ポスターB2

90cm ウィッグパーツ1本 (ミルキー)

薬師丸ひろ子 写真 150枚以上 生写真 ブロマイド アイドル

染めタロー (ブルー)

m様専用 うちわ文字 オーダー



ATEEZ KCON サイン付きトレカ コンベンション

③納期予定

正門良規 ちびぬい アクキー・アクスタ3つ

順次製作

超特急 ユーキ 生誕ペンライト



がぎゅう様専用

④熱を加えた立ち上げ加工

寝巻き男子 フォトジュニアック #LOVE POTATO 切り抜き WiNK

お手続きは5月15日頃予定

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

この度はオーダーの希望を頂きありがとうございます、下記にお見積もりを掲載させて頂いております。ご予算・制作日等と合いましたら制作させて頂ければまと思います、ご検討ください( ˘ᵕ˘ )お見積もり(ウィッグ代・染色剤・パーツ代送料)5,126円(制作・染色・オーダー)15,000円(手数料・送料)2,254円＝22,380円事前購入をお願いしております、完成品は別出品にてご確認いただいてからの発送となりますのでよろしくお願いします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー①作品・キャラクター(ブルロ￤ミiヒャエル・カiイザー)②ウィッグメーカー・スタイルアシストウィッグ ナチュラルレイヤー (ミルキー)90cm ウィッグパーツ1本 (ミルキー)染めタロー (ブルー)③納期予定順次製作④熱を加えた立ち上げ加工お手続きは5月15日頃予定

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

BLACKPINK OFFICIAL LIGHT STICK ver.2 ２本