ポケモンカードe 1st EDITION

スリーブに入れ大切に保管していた為、

目立った傷や汚れは無く、美品です✨

素人目での検品の為、写真で傷や白欠け等

ご確認の上、ご検討下さい。Ꙭ

発送の際は、スリーブに入れて、折れ対策・濡れ対策を万全にして丁寧に発送させて頂きます。

※トラブル防止の為、ご購入いただいた物のキャンセル及び返品は固くお断りいたします(>_<)

他にも、珍しいポケモンカードを多数出品しておりますので、是非ご覧ください(^o^)b

#ゆーゆーのポケカ

【検索用】

ポケモンカード ポケカ ポケモンカードゲーム

web ポケモンカードe VS ADV DP

スター ex EX リザードン ひかる

旧裏 V Vmax レア pokemon

sr sar AR シャワーズ セルフリカバー 027/088

ヒプノスプラッシュ アクアトリック 1ed

第4弾 ブイズ アンリミ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

