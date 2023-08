超安い品質 ogawa(オガワ) /ツインビルツフォークLハーフインナー/タッソTCで使用可 テント/タープ

ogawa(オガワ) /ツインビルツフォークLハーフインナー/タッソTCで 使用したインナー

ツインビルツフォークLハーフ

ツインビルツ用インナーです。

昨年購入し、

ワンポールテントTasso T/Cに付けて

2回使用しました。

写真のツインビルツは

付属しておりません。

タッソT/Cワンポールテントと、

メッシュスクリーンも

別途出品しておりますので、

一緒に購入希望でしたらコメント下さい。

気持ちですが値引きいたします。

穴や破れ等確認しましたが、

見当たりませんでした。

使用後、しっかり干していますので、

まだまだ使える状態だと思います。

使用回数は少ないので、綺麗な状態かと

思いますが、あくまでも使用品になりますので、細かい砂芝汚れ等見落としもある可能性もありますので、ご容赦いただける方のご購入をお待ちしております(^^)

よろしくお願いします♪

★基本付属品

カタログ掲載品全て揃ってます。

写真にてご確認をお願いします。

他に気になることがございましたら、

確認しますので、納得いただいた上で

お互い気持ちのいい取り引きにできたら

嬉しいです!

送料込みですが、離島の方は

別途料金が発生いたしますので

恐れ入りますが、一報ください。

ご検討よろしくお願いします♪

テントの種類···ワンポールテント

テントアクセサリー···その他

最大収容人数···~ 2人

高さ···200 ~ 249.9cm

商品の情報 ブランド 小川キャンパル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

