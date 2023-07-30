【安心発送】 LIBERE リベーレ フルロゴプリントパーカー BE:FIRST パーカー

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BE:FIRSTのレオ、リョウキがTHE FIRSTで着用していました。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|リベーレ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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※ご購入前にプロフもお読み下さい。終始無言の方はお断り致します。LIBERE リベーレフルロゴプリントフーディー パーカー一度のみ着用しました。目立つ汚れ、ほつれなどはありません。サイズ LARGE→男性L.XLサイズ相当→女性XL.2XLサイズ相当身幅:64/肩幅:62/着丈:70/袖丈:63.5BE:FIRSTのレオ、リョウキがTHE FIRSTで着用していました。中古品をご理解いただける方、よろしくお願い致します。#BEFIRST#ビーファースト#BMSG#LEO#レオ#RYOKI#リョウキ#REIKO#レイコ#大山天#novelcore
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|リベーレ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし