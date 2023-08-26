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値段が激安 タグ付　美品　ヴィヴィアンウエストウッド オーブ　ネックレス　ゴールド ネックレス

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Pt900/850 パパラチャサファイア ネックレス 1.65g M1115
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●状態
美品　Tiffany ティファニーオープンティアドロップネックレス　SV925

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全体的に若干の使用感、小傷などありまさが、特に目立つ汚れなどはなく、まだまだご使用可能なお品です。
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気になることなどありましたらお気軽にコメント宜しくお願い致します。
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●古着に関しましては個人での検品になります。
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最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします。
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●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります。

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商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

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287abd283

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287abd283
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