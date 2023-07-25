全日本送料無料 9号 18金 2.9g 指輪　カルティエカラー 甲丸リング リング

18金 K18 9号 2.9g 甲丸リング 指輪

ＰＴ アコヤ真珠 リング 9.1ｍｍ あこや 即購入可

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PTサファイアリング☆値下げしました

1800年代？

Cartier ソリテール1895 婚約指輪 0.33ct

鑑定出してもわからず…

BVLGARIブルガリダブルロゴ1Pダイヤリング

刻印マーク4つ

K18YG サイズ16リング

かなり古いステキな指輪で出品取り消すか悩んでいます

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商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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未使用ティファニーセッティング婚約指輪指輪 Ｋ18ジョージジェンセン 124 リング 指輪 グリーンアゲート 9号【newデザイン】輝くモアサナイト ダイヤモンド k18YGK18イエローゴールド 3連リング サイズ約14号 8.1g 三連 匿名配送