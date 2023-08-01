【5％OFF】 700C 【前後セット】FUN バトンホイール ピストバイク マグネシウム パーツ

★☆週末限定送料無料キャンペーン☆★

Brompton ブロンプトン 軽量 チタン シートポスト

（商品到着後GoogleマップFUN SETO GINZAにレビュー評価をしていただければ、送料無料でお届けします。）

MAVIC シングルフリー手組みホイール フィルウッドハブ

【お願い】

【新品】Panasonic電動自転車バッテリー8.9ah NKY513B02B

・﻿購入前にプロフィールをご確認の上、ご購入申請をお願いいたします。

26インチ Fireeye28リアホイールKuwahara 108フレ取り済み

・在庫状況が変わる為、購入前に必ずコメントをよろしくお願いいたします。

Wahoo KICKR クライムインドアシュミレーター

・新品商品の為、値下げは承っておりません。

シマノ、デュラエース、CS-R9100、11-28



新品！BROOKS B17 ショートカーブド サドル ブラック 本革

その他取り扱いホイールはこちらより

ロードバイク ビンテージ SR SAKAE LITAGE 希少（ライテージ ）

→ #FUNホイール

ロードバイクstiレバー ティアグラ 4700 フロントディレイラー

#お買い得セットホイール販売

DHバー+ベースバー+ブレーキレバーセット



シマノ ST-R785 Di2油圧ディスクSTIレバー

【商品名】

SHIMANO 105 レバー

FUN X5 Wheel,FRONT REAR

Mavic 名品 SSCブレーキ前後 セット マヴイック ブレーキ



Fit Hawk Frame

【SPEC】

Vittoria CORSA CONTROL クリンチャー オールブラック

［素材］マグネシウム

ボントレガー Bontrager Aeolus Comp 5 フロントリアセット

［サイズ］700Cx23C~28C

Cannondale SuperSix Evo Hi-mod フレームセット

［リムエンド幅］F：100mm R：120mm

SRAM(スラム) GX EAGLE シフター＆RD

［重さ］ F：2700g R：2955g

バッテリー充電器（電動アシスト自転車用） NKJ075Z

［カラー］Black

値下 マファック2000 ゴールド 希少刻印 ブレーキ レバー フル ビンテージ



シマノプロ VIBE EVO レックマウント付き

【商品紹介】

profile mini fronthub 36h 17mmボルトキット

宇宙に一台貴方だけのオーダーメイド自転車を作れる "FUN"よりバトンホイールの新品販売になります。

フルクラムレーシングゼロカーボン シマノフリー



BROOKS B15 SWALLOW スワロー サドル ヴィンテージ ピスト

マグネシウムバトンなので多少の重みはありますが、街乗りではほとんど気になりません。

マビック キシリウム UST チューブレスレディー シマノ11Sワイドリム



105 7000他 コンポ

FUJI.LEADERBIKE.tokyobike等のピストバイクはもちろん、クロスバイクやロードバイクにもカスタム可能です◎

デュラエース クランク 172.5mm



日東 NITTO 天返し ステム85mm

商品は、全国発送可能です！

シマノ simano 105 st 5800 sti 11速 レバー

店頭での受け取り、近場へのお届けも承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

【前後セット】FUN 700C バトンホイール マグネシウム ピストバイク



一体型カーボンハンドル 400-110ミリ 美品

－－－－－－－－－－

DURA-ACE CS-R9100 11-28T



リチウムイオン 充電器セット

当店のパーツは、

スギノ 禅

以下のハッシュタグからご覧になれます◎

ＭｉｃｒＯＨＥＲＯ チタン合金 軽量２２５ｇ シートポスト ３１．６／４００ｍｍ



【新品】韋駄天ホイール (PR451-F100/R130)

【車体】 # FUNバイク

fuji フジ￼￼￼ Ballad フレームセット feather フェザー

【フレーム】 # FUNフレーム

SRAM スラム パーツ (シフター x 3 キャリパー x 4 RD x2)

【ホイール】 # FUNホイール

値下◆ 36H アルカンシェル デュラエース ビンテージ 1977年物 ロード

【タイヤ】 # FUNタイヤ

ロードバイク カーボンエアロフレーム

【クランク】 # FUNクランク

MTB 29インチ boost ホイール&タイヤ 前後セット 美品

【チェーン】 # FUNチェーン

新品 超軽量 カーボン ROVAL ALPINIST CARBON シートポスト

【ペダル】 # FUNペダル

MTBホイール 100/135 QR 26インチ 32H リムブレーキ

【ハンドル】 # FUNハンドル

HIKOKI マルチボルト バッテリー36V&18V兼用 BSL36A18 2個

【ブレーキ】 # FUNブレーキレバー

ウエタニマサユキ様専用品！サメス製スプレーガン SAMES KREMLIN

【グリップ】 # FUNグリップ

SUGINO CBBAL-110 ボトムブラケット スギノ bb

【サドル】 # FUNサドル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★☆週末限定送料無料キャンペーン☆★（商品到着後GoogleマップFUN SETO GINZAにレビュー評価をしていただければ、送料無料でお届けします。）【お願い】・﻿購入前にプロフィールをご確認の上、ご購入申請をお願いいたします。・在庫状況が変わる為、購入前に必ずコメントをよろしくお願いいたします。・新品商品の為、値下げは承っておりません。その他取り扱いホイールはこちらより→ #FUNホイール #お買い得セットホイール販売【商品名】FUN X5 Wheel,FRONT REAR【SPEC】［素材］マグネシウム［サイズ］700Cx23C~28C［リムエンド幅］F：100mm R：120mm［重さ］ F：2700g R：2955g［カラー］Black【商品紹介】宇宙に一台貴方だけのオーダーメイド自転車を作れる "FUN"よりバトンホイールの新品販売になります。マグネシウムバトンなので多少の重みはありますが、街乗りではほとんど気になりません。FUJI.LEADERBIKE.tokyobike等のピストバイクはもちろん、クロスバイクやロードバイクにもカスタム可能です◎商品は、全国発送可能です！店頭での受け取り、近場へのお届けも承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。－－－－－－－－－－当店のパーツは、以下のハッシュタグからご覧になれます◎【車体】 # FUNバイク【フレーム】 # FUNフレーム【ホイール】 # FUNホイール【タイヤ】 # FUNタイヤ【クランク】 # FUNクランク【チェーン】 # FUNチェーン【ペダル】 # FUNペダル【ハンドル】 # FUNハンドル【ブレーキ】 # FUNブレーキレバー【グリップ】 # FUNグリップ【サドル】 # FUNサドル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

edco スプロケット10s フリー用ホンダモンキー4L純正フロントフォークカンパニョーロ レコード クランクアームDT SWISS RRC46T Dicut カーボンチューブラーホイール(前後)VISION ブルホーンハンドルISK様専用 HED GT3 Tubularshimano 9170 ディスクブレーキキャリパーハーレーダビットソン マフラー エックスサイアミーズヤマハ電動アシスト自転車PAS用バッテリー X83-23カンパニョーロ ユーラス C15