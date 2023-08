ご閲覧ありがとうございます。

商品名: ニューバランス M1400CBB

状態:ソールの溝は十分あります。

個人的には美品だと思います。

インソールに着用による毛玉があります。

箱はありません。

以前、別サイトにて購入。かなりのレア物。コレクションとして管理しており、試着することなく、保管。

サイズはUS9です。27cm相当。ゴールデンサイズ!!

※最後まで商品説明をお読みいただき、ご納得頂いた方のみ購入してください。

すり替え防止のため、返品、返金は承りません。

個人的には美品だと思いますが、中古であることは間違いありません。写真を確認していただいて、細かなことが気になる方は購入をご遠慮ください。

簡易梱包で発送します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご閲覧ありがとうございます。商品名: ニューバランス M1400CBB 状態:ソールの溝は十分あります。 個人的には美品だと思います。 インソールに着用による毛玉があります。 箱はありません。 以前、別サイトにて購入。かなりのレア物。コレクションとして管理しており、試着することなく、保管。サイズはUS9です。27cm相当。ゴールデンサイズ!!※最後まで商品説明をお読みいただき、ご納得頂いた方のみ購入してください。すり替え防止のため、返品、返金は承りません。個人的には美品だと思いますが、中古であることは間違いありません。写真を確認していただいて、細かなことが気になる方は購入をご遠慮ください。簡易梱包で発送します。

