商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#Aprilroofs ← 全出品物★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★購入時のコメント不要 ★★Supreme Snake Eyes Tee滅多に市場に流通してこない激レアTeeです。若干使用感ございますが、よくある首回りのシミ等は一切ありません。カラー:White / ホワイトシーズン:2007ss生産国:アメリカサイズ:L実寸値(平置きにて計測)肩幅:51cm身幅:55cm着丈:70cm袖丈:21cmあくまでも素人の採寸ですので参考程度にお考えください。生産から15年ほど経過していますので、完璧な商品をお求めな方は購入をお控えください。出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。付属品はありません。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポスを予定しております。

