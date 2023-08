ご覧いただきありがとうございます!

CREATIVE DRUG STORE /CREATIVE ZIP HOODIE

即購入大歓迎です!!

フォロワー様限定のお値引きもしておりますので、是非ご検討くださいませ!

○カラー:ネイビー、グレー

○ブランド:ナイキ

○状態:目立った傷汚なし

○実寸:着丈74 身幅63 袖丈58 肩幅61

【商品説明】

90年代ナイキのハーフジップスウェットです。

両袖の大きなスウェットロゴ刺繍がインパクトのあるデザインのアイテムです。

オーバーサイズでゆったりとしたシルエットで着ていただけます。

古着、ビンテージ特有の特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

フォロワー様お値引き

フォロー割り引きご希望の際は、ご購入前にコメント欄から購入前に、コメントをお願いいたします(^-^)

◆2000円未満→200円引き

◆2000円〜4999円→300円引き

◆5000円〜9999円→500円引き

◆10000円以上→700円引き

さらにまとめ買いによるお値引きもいたしますので、是非ご相談くださいませm(__)m

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

