プラダのフード付コートです。

1年を通して着ていただける、ベーシックなコートです。

フードの立ち上がりや袖が若干ふんわりとしているラインなど、絶妙なラインで、

一般的なコートとはやはり違うと思わせてくれるデザインです。

フード部分の紐は写真のようにリボン結びにしても、垂らした状態でも雰囲気が変わって素敵です。

前のファスナーを開けても閉めても綺麗な形が保てるので、コーデによって自由に楽しめます。

状態ですが、2回の着用ですので、とても綺麗な状態です。

購入場所は伊勢丹新宿です。

定価45万円程度でした。

他にはない形が気に入って購入しましたが、洋服が増えすぎてしまった為

綺麗なうちに出品することにしました。

どなたか気に入ってくださる方にお譲りできればと思います。

【サイズ】38

着丈:約88cm 袖:約59cm※肩のラインから計測 身幅:約45cm 肩:約39cm

ウエスト:約38cm

※すべて平置きの状態で計測しました。

【素材】表地:綿55% ポリエステル45% ポケット裏地:レーヨン100% 芯地:ポリエステル100%

隅々まで検品しておりますが、自宅保管品ですので神経質な方はお控えください。

ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラダ 商品の状態 未使用に近い

