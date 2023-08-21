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【日本限定モデル】 ￼新品未使用　marimekko羊革リュック リュック/バックパック

商品の説明

新品未使用です
リョーチンさん専用
羊革のリュックです
【マリメッコ】marimekko バックパック リュック 026994
傷や汚れはございません
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Marimekkoの保存袋お付けいたします
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商品の情報

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商品の状態新品、未使用

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新品未使用です羊革のリュックです傷や汚れはございませんMarimekkoの保存袋お付けいたしますこちらもお値下げいたしません。幅18センチ高さ30センチマチ6.5センチ400グラム自宅保管です。ご理解いただける方よろしくお願いいたします。購入後の返品クレームをお受けいたしません何かあれば、コメントから質問等よろしくお願いします#マリメッコ#リュック#カバン#羊革#ブラック

商品の情報

ブランドマリメッコ
商品の状態新品、未使用

【日本限定モデル】 ￼新品未使用　marimekko羊革リュック リュック/バックパック

23分钟前

【日本限定モデル】 ￼新品未使用　marimekko羊革リュック リュック/バックパック

¥34,000 ¥19,380

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