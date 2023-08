数ある商品の中からこちらの商品を

ご覧頂きありがとうございます。

☑️商品説明

牛革にキャンバス風の型押しを施し、さらにワックス洗いを施すことでクタッとした風合いを出しています。ユーズド感あるキャンバス生地をリアルに再現した面白い素材です。

上質な牛革を使用しているので、履くほどにエイジングを楽しめる遊び心ある一足です。

頂いた物ですが、サイズが合わなかったので未使用の状態となります。

右足の外側に小さな擦れがありますので、気にされる方はご購入をお控え下さい。

元箱や付属品はありません。

着用画像はお断りさせて頂きます。

☑️サイズ

◾︎表記 S (24.5cm程度)

◾︎アウトソール

全長28cm

横幅10cm

☑️カラー

イエロー

☑️生産国

日本製

☑️素材

カウレザー

((※注意事項))

出品商品はあくまでも古着がメインであり、人の手に渡った物であるため、多少の汚れや傷などある場合がございます。必ずご理解ある方のみご購入ください。写真に商品以外の備品がある場合は付属しません。

なるべく自然光の下で撮影しておりますが、素人撮影のため現物と多少色味が異なる場合がございますがご了承下さい。

衣類は簡易的な袋に折りたたんでの発送になりますので、 たたみジワやシワはついてしまいます。ご了承いただける方のみご購入下さい。

また箱で発送して欲しい方は商品代金+300円にて承ります。

トラブルを防ぐため分からない事は必ず購入前にコメントいただくか、プロフィール欄をご確認ください。よろしくお願い致します。

土日・祝日や出張の際は発送が遅れる場合がありますが、ご理解の程よろしくお願いします。

管理No.230477

その他にもビンテージ物、古着、スニーカー、革靴、バッグ、小物類も多数出品しておりますので、下の関連ページから気になるアイテムを探してみてください。

当アカウント全商品ページ

→#Basquiatfurugiall

当アカウントシューズページ

→#Basquiatfurugiシューズ

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド スピングルムーブ 商品の状態 新品、未使用

