商品番号:WD02(24157619)

The Urban Blanche アーバンブランシュ ソフトマーメイドドレス

身体のラインがきれいに見えるように、Sサイズを全体的に少し詰めてオーダーしています。

アーバンブランシュにて購入しました。

前撮りの際に1度のみ着用しました。目立った傷や汚れはありません。

購入価格:¥59,800

購入店:覚王山店

購入時期:2022年9月

ブライダルインナーなし(ヌーブラ推奨)で着れるので着ている間も締め付けがなく快適に過ごせました

身長163cm 痩せ型です。

撮影の際は12cmヒールを合わせていました。

レースのデザインが繊細で、ナチュラルな雰囲気や、カッコよくキレイに決めたい方ににピッタリです。

クリーニング済みとなっています。

喫煙者なし、ペットなしですが自宅保管になりますのでご了承ください。

畳んでの配送となります。

#アーバンブランシュ

#ウエディングドレス

#マーメイドドレス

#ウェディングドレス

#ウェディング

#前撮り

#二次会

#15次会

#THEURBANBLANCHE

#スレンダーライン

カラー···ホワイト

スタイル···マーメイド

ネック···Vネック

袖丈···袖なし

バックスタイル···ジッパー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

