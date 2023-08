★大人気商品★ ミライドンSAR✨極美品　バイオレットex大当たり ポケモンカードゲーム

✨完全ワンオーナー品✨

表面 A+

裏面 A+

撮影には最光量の物を用いて行っているので反射して白く写る事があります。

状態は

A+ 極美品

A 美品、極極微傷(光に当ててわかるレベルのスレ等)

A- 微傷(気になる部分がわかるレベル)

B+ やや傷(はっきりした白かけがあるとこれ以下の評価)

B やや傷

B- やや傷(カードに角折れが1箇所でもあるとこれ以下)

C+

C 明らかな傷がある(複数)

C-

F ランク外(状態はジャンク、それでも欲しい方は)

で表記しております。

他商品との状態比較で値段は付けておりますので無理な交渉は受けれません。

スリーブとローダーに入れて発送致します。

ポケモンカード

スカーレット

バイオレット

クレイバースト

スノーハザード

ナンジャモ

ミライドン

コライドン

sar

sr

ur

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

