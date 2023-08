【PS PAUL SMITH ポールスミス メンズローカットスニーカー M2S LEE19 JLEA / LEE】

上品な感じのポールスミスのブラックスニーカーです。

新品・未使用品で、箱もきれいです(*^^*)

型 番 M2S LEE19 JLEA

カラー ブラック(79)

素 材 アッパー:レザー / ソール:ラバー

上質なレザーを使用したシンプルなデザインで使い勝手の良いスニーカー。さりげなくPS PAUL SMITHのワンポイントや、ヒールにあしらったブランドロゴなど、PAUL SMITHらしく仕上げた一足です♪

サイズ US9 27cm相当

カラー ブラック

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

