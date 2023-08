【送料無料】 完売商品✳︎HELIOPOLE✳︎dungarees linen over coat ロングコート

人気スタイリストがYouTubeで絶賛していて購入しました。

薄手なのでこれからの時期にも活躍するアウターです。

完売商品✳︎HELIOPOLE✳︎dungarees linen over coat

公式オンラインの予約販売で購入しましたが、

他にもアウターが増えたので出品いたします。

ベージュ

サイズ:36

ガウンのように羽織感覚でラフに着られる着流しタイプのコートとして昨年大人気だったドンゴロスコート。

ヨーロッパで一貫生産された高品質フレンチリネンを国内で製織、日本の伝統的な晒加工の技法である近江晒加工を施し、表情感をだした素材です。一重・背裏仕立てで、昨年より1回りサイズを小さくしました。

カラー···ベージュ

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

素材···麻

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド エリオポール 商品の状態 新品、未使用

