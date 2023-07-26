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【おトク】 laptop surface 3 256gb 16gb corei7 ノートPC

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値段交渉応じます。
MacBook Air 13インチearly2015
2時間ほど動画の視聴に使用しましたが、それ以外は使用していません。
マックブックプロ　2020年製　美品
会社よりpcの支給がありましたので、この度手放すことといたしました。
LENOVO T460S
ハイスペックでかなりの美品です(^^)
Surface laptop

GALLERIA GCL2060RGF-T

【美品】MacBook Air M1【シルバー】8GB/256GB

にゃん様専用　軽量870g！東芝 SSD第8世代Core i5搭載ノートパソコン

美品/東芝/13インチ/高性能 i5/8GB/新品SSD/カメラ/office
Surface Laptop 3 ブラック ［VGL-00018］
【初期化済】NEC LAVIE PC-NS150NAW ノートパソコン
ブランド：マイクロソフト Surface Surface Laptop
美品 MacBook Air 2020 銀 13" 2020 MWTK2J/A

【新品・未開封】最新ゲーミングノートPC Victus by HP 15
CPU種類···Corei7
【美品】MacBook Pro本体 2020年　13インチ　256GB
メモリ···16〜31GB
富士通 LIFEBOOK E742/F Corei7 SSD256GB
SSD容量···512～999GB
HPノートパソコン(Laptop15s-fq2xxx)
重量···1.0kg～1.5kg未満

【綺麗めPC】NEC ノートパソコ HDD750GB Win11 カメラ搭載

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態未使用に近い

NEC-VK1535-R

[送料込]MacBook Air 13-inch Early 2015 シルバー

MacBookPro 13インチ2020Corei3 8GB 256GB

MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) HDD 2T
値段交渉応じます。2時間ほど動画の視聴に使用しましたが、それ以外は使用していません。会社よりpcの支給がありましたので、この度手放すことといたしました。ハイスペックでかなりの美品です(^^)Surface Laptop 3 ブラック ［VGL-00018］ブランド：マイクロソフト Surface Surface LaptopCPU種類···Corei7メモリ···16〜31GBSSD容量···512～999GB重量···1.0kg～1.5kg未満

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ブランドマイクロソフト
商品の状態未使用に近い

【おトク】 laptop surface 3 256gb 16gb corei7 ノートPC

51分钟前

【おトク】 laptop surface 3 256gb 16gb corei7 ノートPC

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d1fda1

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コメント (4)

d1fda1
【おトク】 laptop surface 3 256gb 16gb corei7 ノートPC 【おトク】 laptop surface 3 256gb 16gb corei7 ノートPC

Microsoft Surface Laptop 3 – 13.5

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