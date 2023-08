★お求めやすく価格改定★ STANDARD×Beaver AS Of スウィングトップ Bolton ブルゾン

AS STANDARD×Beaver Of Boltonのスウィングトップです。

以前men'sFUDGEでも記載されていた商品です。

中がチェック柄になっています。

オンラインショップで購入しました。

定価52800円です。

家で試着したのみで状態はとてもきれいです。

サイズ

着丈:70

身幅:59

袖丈:79(肩から袖口まで)

※素人採寸

値下げ交渉や質問等ありましたら気軽にコメントお願いします

#PoloRalphLauren

#supreme

#Levis

#アズスタンダード

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

