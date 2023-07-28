独特の上品 PRADA❤︎長財布❤︎1ML506 長財布

プラダのサフィアーノレザー長財布です。

最終値下げ、、GUCCI 長財布

とても高級感がありしっかりしているので、

VALEXTRA ヴァレクストラ オイスターグレー 長財布

長くご愛用できるお品です。

新品 財布 レディース 長財布 ラウンド ハロー キティ 本革 新作 ！！



CHANEL ボーイシャネル 長財布 ラムスキン 箱・ギャランティ付き



【セレブ愛用】Cartier カルティエ マストライン 赤 お札入れ

❤︎美品❤︎

【新品未使用】サマンサタバサプチチョイス かぶせ財布

出品者→煙草吸ってません、ペットもいません。

【M1200-734-644】グッチ ラウンド 長財布 エンボス カーフレザー



【ｍ26】エルメス 長財布 アザップロング アリゲーターマット

ブランド買取り業者の査定ではランクAと言われました。

クリスチャンルブタン 長財布 ウォレット

※ランクA→未使用に近い状態

【Cocco様専用】PRADA プラダ サフィアーノ ブルー 長財布



ロエベ 長財布

使用期間 1ヶ月

【新品未使用・定価20900円】topkapi長財布



PRADA プラダ ナイロン レザー ラウンドジップ 長財布 黒 三角プレート

若干の擦れ、フチの毛羽立ちがあります。

【新品・未使用】COACH×スペースアコーディオン長財布/

目立たないのでよく見ないと分からないレベルです。

レア超美品 ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・サラ スタッズ（廃番）長財布 ダミエ



新品級✨ COACH Mint&serf アコーディオンジップウォレット 限定品

保管状態も良い綺麗なお品ですが、

LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム 札入れ 0609

完璧を求める神経質な方はご遠慮下さいませ。

ルイ・ヴィトン アンプラント



○★新品 未使用 Vivienne Westwood 定番 ラウンドジップ長財布



✨シール付✨❤️CHANEL❤️シャネル ラムスキン カメリア ラウンド 長財布

SAFFIANO METAL

【のんちん 様専用】GUCCI グッチGG柄ゴールドプレート付き 長財布 箱付き



【美品】ルイヴィトン★モノグラム ポルトフォイユ クレマンス フューシャ 長財布

付属品

美品 Tiffany ティファニー 2つ折り 長財布

財布本体、箱、ギャランティカード

⭐極美品⭐ルイヴィトン ポシェット ポルトモネ クレディ 長財布 【正規品】



極上美品 CHANEL キャビアスキン マトラッセ 長財布 ブラック TN039

カラー PEONIA

HERMES ベアン デュプリ 三つ折り長財布

濃いピンクのお色です。

Louis ルイヴィトン 長財布 カプシーヌ

ロゴ、金具はゴールドです。

セリーヌ ラウンドファスナー 長財布



シャネル 長財布 シェブロン キャビアスキン Vステッチ ココマーク グリーン

素材 サフィアーノレザー(本革)

COACH コーチ 長財布 ラウンドファスナー



CHANEL パスポート入れ 財布 ヴィンテージ

縦10cm、横20cm、厚み2.5cm

【カード・保存袋付】シャネル 二つ折り財布 札入れ マトラッセ ブラック 黒



新品未使用 ポンタタ LIO 長財布 エコバッグ付き

カードケース12、紙幣入れ3、小銭入れ1、

【超美品】CHANEL＊シャネル ボーイシャネル 長財布 ラウンドジップ

オープンポケット3

ルイヴィトン エピ ツイスト 二つ折り長財布



【美品】ルイヴィトン☆長財布☆黒紫色☆モノグラム☆正規品☆M93522



【美品】★ルイヴィトン財布 ★ルイヴィトン長財布 ★モノグラムポルトモネ

PRADAそごう横浜にて9万2千円で購入しました。

現行品 GUCCI コンチネンタルウォレット マーモント 長財布 シマ

当然ながら、本物です。

新品未使用 ティファニー長財布



展示品✨海外限定カラー‼️HERMESアザップオールレザー❤️黒ショコラバイカラー

お値下げは不可です。

コーチ 財布 COACH フローラル プリント 長財布 F31572



新品未使用★ヴィヴィアンウエストウッド 長財布★ラウンドファスナーウォレット



ルイヴィトン ヴェルニ ポルトフォイユ サラ

☆ロングウォレット ラウンドファスナー ラウンドジップ☆

希少 HERMES ベアン ブラウン シルバー金具

☆フクシア フクシャ ペオニア ピオニア レディース 女性☆

【オールドセリーヌ！良品】がま口 二つ折り財布

☆ルイヴィトン シャネル エルメス セリーヌ サンローラン☆

ルイヴィトン M62295 モノグラム エクリプス ジッピーウォレット

☆ミュウミュウ クロエ ロエベ グッチ フルラ コーチ☆

J&M Davidson スタッズ 長財布

☆無地 シンプル プレゼント ギフト 誕生日 記念日 正規品☆

【ほぼ未使用】PRADA 長財布 リボン サファイアーノ



ヴィトン 財布まとめ売り

カラー···ピンク

【新品未使用・タグ付き】レスポートサック/スーパーマリオコラボ 長財布

柄・デザイン···無地

K299 未使用☆ ルイヴィトン 長財布 モノグラム 札入れ CT1000

財布形···長財布

シャネル 長財布 Vステッチ シルバー

素材···本革

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プラダのサフィアーノレザー長財布です。とても高級感がありしっかりしているので、長くご愛用できるお品です。❤︎美品❤︎出品者→煙草吸ってません、ペットもいません。ブランド買取り業者の査定ではランクAと言われました。※ランクA→未使用に近い状態使用期間 1ヶ月若干の擦れ、フチの毛羽立ちがあります。目立たないのでよく見ないと分からないレベルです。保管状態も良い綺麗なお品ですが、完璧を求める神経質な方はご遠慮下さいませ。SAFFIANO METAL付属品財布本体、箱、ギャランティカードカラー PEONIA濃いピンクのお色です。ロゴ、金具はゴールドです。素材 サフィアーノレザー(本革)縦10cm、横20cm、厚み2.5cmカードケース12、紙幣入れ3、小銭入れ1、オープンポケット3PRADAそごう横浜にて9万2千円で購入しました。当然ながら、本物です。お値下げは不可です。☆ロングウォレット ラウンドファスナー ラウンドジップ☆☆フクシア フクシャ ペオニア ピオニア レディース 女性☆☆ルイヴィトン シャネル エルメス セリーヌ サンローラン☆☆ミュウミュウ クロエ ロエベ グッチ フルラ コーチ☆☆無地 シンプル プレゼント ギフト 誕生日 記念日 正規品☆カラー···ピンク柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

未使用 ビンテージグッチ GUCCI 長財布 GGマーク ネイビーCOACH コーチ 財布 長財布 ウォレットルイヴィトン ダミエ ジッピーウォレット N60015 ブラウン 長財布未使用 Vivienne Westwoodレザー長財布 リボン ミントグリーンココセリュクス 長財布 ロングウォレット フラグメントケースCHANEL シャネル ヴィンテージシャネル ココボタンWホック長財布ボッテガヴェネタ パイソン フラップ長財布 イントレチャート レッド 男女可ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユサラ アンプラント 長財布 二つ折り財布♡訳あり♡ L字ファスナー 長財布 薄型【未使用】LADY DIOR VOYAGEUR ウォレット ディオール 長財布