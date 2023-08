ルイヴィトンのスニーカーです。

国内正規品となります。

大人気のランアウェイ パルス・ラインで、即完売したデザインで高値で取引されているお品です。

黒のスエードと、緑のテクニカル生地を組み合わせたデザインのお品です。

ソールは青とグレーのコンビネーションとなります。

ルイヴィトンのダット系スニーカーとしてとても人気のあるお品です。

ルイヴィトンらしい、スマートなデザインとなります。

色は黒系です。

サイズは7 1/2で、26.0~26.5cmに相当します。

数回着用したのみで、ソールの減りも僅かな美品です。

銀座のルイヴィトンで購入のお品です。

まとめ買い等によるお値引きも検討しますのでご連絡ください。

なお、他のサイトでも出品しておりますので、出品取り消しとなる場合がありますことご承知ください。

管理コード:11-03-23-24

追記

本体のみの出品です。

箱などの付属品が必要な場合は追加2000円でお譲りしますので、必要な場合は落札前にご連絡下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

