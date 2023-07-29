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日本に 空調服　風神12V バッテリーファンセット 扇風機

商品の説明

風神空調服のバッテリーファンセットになります。
サーキュレーター レトロ ボルネード VFAN2 グリーン
数年前に購入し、毎夏使っていたので使用感あります。
空調服　風神12V バッテリーファンセット
まだまだ使えます
225Y 送料無料 未使用 ポータブル スポットクーラー かんげきくん2
バッテリー側面に目印書いてます
バートル　19V 　ハニーピンク　 ファン　AC360 バッテリー　19V
服は付きません
バートル2023 空調服 19Vミルスグリーンバッテリー2個&ハニーピンクファン

バートル　2022モデル　17vセット ac300/ac310/ac311
神経質な方はおやめください。
panasonic パナソニック 2023年製 扇風機 リビング扇
ご理解のある方お願いします。

扇風機　ナショナル　レトロ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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DOSHISHA FLX-253DLBL(ライトブルー)type-L
風神空調服のバッテリーファンセットになります。数年前に購入し、毎夏使っていたので使用感あります。まだまだ使えますバッテリー側面に目印書いてます服は付きません神経質な方はおやめください。ご理解のある方お願いします。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

日本に 空調服　風神12V バッテリーファンセット 扇風機

41分钟前

日本に 空調服　風神12V バッテリーファンセット 扇風機

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
6
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c7259fe32355

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c7259fe32355
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