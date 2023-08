【サイズ詳細】

40acres 5pkt ジーンズ

→表記:なし

y901★90年代 日本製リーバイス503BXX ビンテージ復刻版★w28色濃い

→ウエスト:83cm

ANACHRONORM/アナクロノーム ARCHIVE DENIM

→総丈:97cm

FDMTL FUNDAMENTAL ファンダメンタル W30

→股上:29cm

リーバイス Levi's 646 684 フレアパンツ ベルボトム ビンテージ

→股下:69cm

Travis Scott トラヴィススコット カクタスジャック デニム 38

→わたり幅:28.5cm

RRL ダブルアール USA製 デニムパンツ ヴィンテージ W34

→裾幅:32.5cm

OUR LEGACY THIRD CUT DIGITAL DENIM PRINT



KIDILL×SKOLOCT CRASH DENIM PANTS

※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください

foremost 50's フォアモスト ジーンズ



TA756さ FUBU THE COLLECTION デニム パンツ ジーンズ



今週で削除予定 DSQUARED2スケーター



dior ディオールオム グラデーションコーティングスキニーデニム

【使用素材】

Levi's リーバイス702 ジーンズ デニムパンツ 復刻版29㌅ 日本製

→コットン100%

アーサスベイプ ストレートジーンズ



80s デッドストック リーバイス 517 ブーツカット 31 アメリカ製 米国



限定品 ワンピースオブロックデニム 409XXX M37



リーバイス70年代、66後期517―0217ブーツカット、ビンテージ

【商品状態】

20471120 裏原 6 マルチポケットデニムジーンズ

→B(状態良好)

maison miharayasuhiro デニム サイズ46



KEBOZ ケボズ デニムパンツ ワッペン フリークストア

A・・・新品未使用または未使用品に近い

Leeライダースジーンズ70年代ヴィンテージ

B・・・目立った汚れ等無くコンディション良好or小さいダメージのみの状態(通常の古着の状態)

新品 DIESEL THOMMER JOGG 069SR W28 デニム

C・・・使用感がやや強いor大きなダメージや汚れや大穴がある状態

doublet recycle denim wide pants 22aw



登坂広臣着用 minedenim Drawstring E.Wide デニム



古着 vintage デニム ハーフパンツ ショートパンツ 緑 グリーン 後染め

アイテム画像に関しては出来る限り忠実に表示出来るよう努めておりますが、屋内撮影やカメラの問題で実際のアイテムと比較し色味に若干の誤差が生じる場合がございます。

KENZO JEANS ジーンズ MADE IN FRANCE バギーパンツ



美品!UNRIVALED 本革使いコーデュロイパンツ!日本製!

20230405

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【サイズ詳細】→表記:なし→ウエスト:83cm→総丈:97cm→股上:29cm→股下:69cm→わたり幅:28.5cm→裾幅:32.5cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください【使用素材】→コットン100%【商品状態】→B(状態良好)A・・・新品未使用または未使用品に近いB・・・目立った汚れ等無くコンディション良好or小さいダメージのみの状態(通常の古着の状態)C・・・使用感がやや強いor大きなダメージや汚れや大穴がある状態アイテム画像に関しては出来る限り忠実に表示出来るよう努めておりますが、屋内撮影やカメラの問題で実際のアイテムと比較し色味に若干の誤差が生じる場合がございます。20230405

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【美品】サブレーションズ sublations ツータックワイドデニム サイズ1極太90s厚手 AKADEMIKS 立体刺繍 バギージーンズ B系HIPHOPリーバイス501赤耳 オリジナルW32 L38(1501) ボタン裏刻印524EVISU 大黒 朱耳special 2001W35 美品 赤耳 Levi's 501 82年6月製 ビンテージたわちー様専用DSQUARED2 ケニーツイスト 44USA古着DMAX 90sヒップホップデニムパンツB系スケーターa254希少 05年製 Levi'sS501XX 44501 復刻大戦モデル ビッグE71〇PHAT FARM バギージーンズ サイズ:32 TS0612-1