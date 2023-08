色…カーキ

サイズ…2XL

着丈…82

身幅…58

裄丈…95

adidas正規店にて購入しました。

【定価】44,000円

【商品説明】

・GORE-TEX ジャケット

確かな保護性能を誇る、スノーボーディングジャケット。

アディダス スノーボーディングから、防水性に優れる上質なリップストップのGORE-TEX生地を採用したジャケットがお目見え。通気性、耐久性、快適性を高めた設計が特徴。

・フードと立ち襟を備えたフルジップ

・ポリエステル100%(リップストップ)

・優れた撥水性・透湿性を発揮するGORE-TEXシェル

・全天候型ジャケット

・胸にジップポケット

・サイドにジップポケット

・脇下にピットジップ

・調節可能な袖口と裾

質問等お待ちしてます。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アディダス 商品の状態 未使用に近い

