[宅送] NIKE SB DUNK LOW PRO PRM “ロサンゼルス　ドジャース” スニーカー

スニーカーコレクション整理の為、出品致します。
NIKE ナイキ WMNS DUNK LOW Avocado アボカド 27
鑑賞用に保管をしていました。
ナイキ エアジョーダン3 "ミッドナイトネイビー"
付属品は、全て揃っています。
NewBalance 2002R ProtectionPack "Purple"
アディダス スタンスミス DR.DOOM adidas ドクタードゥーム
メインカラー···ホワイト、ディープロイヤルブルー
NIKE AIR JORDAN エア ジョーダン1 やない
人気モデル···NIKE ダンク
80’s Germantrainer BW-SPORT社製 ジャーマントレーナー
スニーカー型···ローカット(Low)
【新品未使用】adidas × STARWARS CHEWBACCA
シーン···スケートボード(スケボー)
NIKE AIR MAX 95 SE ナイキ エアマックス95 スニーカー
特徴/機能/素材···レザー、スエード
Adidas Undefeated x Prophere UNDFTD 迷彩カモ
品番...DO9395 400
プーマ フューチャー Z 1.2 MXSG 25㎝ ブルー サッカースパイク
NIKE BLAZER LOW/SACAI DM6443-100
※すり替え防止の為、返品交換ご遠慮お願い致します。
New Balance MT580 RTB
※素人保管なので、完品を望まれる方は、ご遠慮お願い致します。
コネメガネ様専用購入不可
商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|ナイキエスビー
|商品の状態
|新品、未使用
値下げ！【新品未使用】YEEZY BOOST 350 V2 トリプルホワイト
モアテン サンダル モアアップテンポ SLIDE 25cm 黒 ブラック
AIMÉ LEON DORE × NEW BALANCE P550 GREEN
日本未展開UK SIZE?別注CM878SZ新品マルチ限定コラボ25.5cm希少
スニーカーコレクション整理の為、出品致します。鑑賞用に保管をしていました。付属品は、全て揃っています。メインカラー···ホワイト、ディープロイヤルブルー人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)シーン···スケートボード(スケボー)特徴/機能/素材···レザー、スエード品番...DO9395 400 ※すり替え防止の為、返品交換ご遠慮お願い致します。※素人保管なので、完品を望まれる方は、ご遠慮お願い致します。
商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|ナイキエスビー
|商品の状態
|新品、未使用