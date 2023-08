商品をご覧頂き誠にありがとうございます。

古着良品teteです。

『いいね』のみ、コメント無しでの即購入大歓迎です。

当店の全商品はこちら▶︎ #古着良品tete

▼お得なフォロワー割ございます▼

ご購入前に当アカウントをフォロー後、コメント欄にて『フォロワー割希望』とお伝え下さい。

既にフォローしていただいている方も、同じようにコメントいただければお値引き致します。

〜4999円 →300円引き

〜9999円 →500円引き

10000円〜 →1000円引き

2点以上のご購入でさらにお値引きさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

⚠️メルカリのシステム上、ご購入されてからのお値引きは致しかねますので、お値引きが反映された事をご確認の上、ご購入手続きお願いいたします。

▲ ▲ ▲

当店のポリシーをプロフィールに記載しておりますので、ご一読いただけますと幸いです。

▼商品説明▼

▶︎ブランド

FREDERIQUE CONSTANT

フレデリックコンスタント

▶︎サイズ

ベルト腕周り内寸:16.5cm

ケース(リューズ含):38mm

ラグ幅:18mm

※多少の誤差はご了承下さい。

▶︎カラー

文字盤:ブラック 黒

ベゼル:シルバー 銀

ベルト: シルバー 銀

▶︎仕様

クォーツ

純正メタルベルト

▶︎付属品

箱、予備コマ、説明書

※箱は経年による劣化がございます。

▶︎状態

稼働品です。

通常使用による多少のスレなどはございますが、目立った傷や汚れなどない良品です。

▶︎購入場所

大手ブランド取扱店

▲ ▲ ▲

他にも色々出品中ですので、宜しければご覧ください。

当店の商品はこちら ▶︎ #古着良品tete

同じカテゴリーの商品はこちら ▶︎ #古着良品tete時計

商品番号 【 1625 】

商品の情報 ブランド フレデリックコンスタント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

