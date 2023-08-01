気質アップ ヴィヴィアンウエストウッド　ミルキーウェイ　Tシャツ 匿名配送 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

VivienneWestwood（ヴィヴィアンウエストウッド）のミルキーウェイTシャツです。所々にラインストーンが散りばめられており、動きによってキラキラと光って見えます。

◆chiさまご専用★HERMES☆2023ss☆ポケット刺繍☆ホワイト36◆

15年ほど前に購入したものです。

HOLIDAY SUPER FINE DRY フリルブラウス ノースリーブ 黒

10回くらいは着用したと思います。

極美品✨ レオナール 日本製 半袖カットソートップス 花柄 総柄 Lサイズ

着る機会が減ったため出品いたします。

Lochie アメリカヴィンテージ champion クロップドトップス ボロ



新品 UN3D. アンスリード ウェーブラインTシャツ 38

●サイズ：タグ表記 Mサイズ

【美品】Jean Paul GAULTIER 風景 プリント 半袖 Tシャツ



CHANEL ショルダー Tシャツ

●平置き採寸

関ジャニ ツアー スタッフTシャツ

肩幅 約40cm

LOHEN デザインカットソー 希少GREEN

着丈 約65.5cm

エンフォルド 美品【38】リネン100% サマーニットノースリーブ 麻 ベージュ

身幅 約47cm

新品未使用 ネップPIRIAC

袖丈 約17cm

st 4点おまとめ購入

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

新品未使用 セシリーバンセン kastanje ラウス



【完売】MM6 メゾンマルジェラ オーバーサイズ T シャツ ブラック

●素材：

アニエスベー ☆ フォトプリント セットアップ 半袖 ブラウス ロングスカート

綿 100%

新品Acne Studiosアクネストゥディオズ バックプリントTシャツ黒XXS



極希少✨イッセイミヤケ ISSEY MIYAKE シャーリング Tシャツグレー

●状態：

シーダブリューエックス ワコール メンズスポーツタイツ Sサイズ

前側襟下のあたりに薄っすらとシミのようなものがありますが、着用しても目立たない程度です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。

※Hann様専用



MONCLER☆モンクレール ロゴ刺繍Tシャツ

●その他、注意事項：

レオナール 半袖 カットソー トップス オウム 鳥

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

最終価格 ノースリーブカットソー ワンピース



【新品未使用】sacai ワールドマップ プルオーバー コットンニット 半袖

●配送について

【美品】GUCCI トップス XS

匿名配送のゆうゆうメルカリ便にて発送致します。

メゾンスペシャル チュール ビスチェ Maison Special



HUMAN MADE - GRAPHIC T-SHIRT #08

カラー···ブルー

【美品】CELINE セリーヌ ロゴ Tシャツ グレー Sサイズ フロック

袖丈···半袖

PC ☆ ミッキーシャツ 新品未使用品

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

AmeriVINTAGE MEDI TRANSLUCENT BIG TEE 新作

ネック···Uネック

新品未使用PRADA Tシャツ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

VivienneWestwood（ヴィヴィアンウエストウッド）のミルキーウェイTシャツです。所々にラインストーンが散りばめられており、動きによってキラキラと光って見えます。15年ほど前に購入したものです。10回くらいは着用したと思います。着る機会が減ったため出品いたします。●サイズ：タグ表記 Mサイズ●平置き採寸肩幅 約40cm着丈 約65.5cm身幅 約47cm袖丈 約17cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材： 綿 100%●状態：前側襟下のあたりに薄っすらとシミのようなものがありますが、着用しても目立たない程度です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。●配送について匿名配送のゆうゆうメルカリ便にて発送致します。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PRADA プラダ 刺繍 フラワー Tシャツ カットソー 半袖 42新品☆CADUNEカデュネ☆川上桃子さんコラボ☆チュニックニット36❣️TOMORROWLAND ホワイトコンビネーション ギャザーフレアブラウスMARNI シンプルロゴTシャツ ブラック 新品未使用【1点のみ】HERMES VINTAGE マルジェラ期 FRANCE製 シルク半袖カットソーヴィヴィアンタムのチャイニーズ風トップス【即購入可】ドンキホーテ ドンペンTシャツ 半袖 ピンク(薄) L 新品MM6 マルジェラ ジャパン アシンメトリー ビッグ Tシャツ ホワイト残り１【新品】ステラマッカートニー フォーチューンクッキー ロゴ 半袖 Tシャツ◆新品正規品レア◆DIESEL ディーゼル◆ロゴTシャツ