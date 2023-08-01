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気質アップ ヴィヴィアンウエストウッド　ミルキーウェイ　Tシャツ 匿名配送 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

VivienneWestwood（ヴィヴィアンウエストウッド）のミルキーウェイTシャツです。所々にラインストーンが散りばめられており、動きによってキラキラと光って見えます。
◆chiさまご専用★HERMES☆2023ss☆ポケット刺繍☆ホワイト36◆
15年ほど前に購入したものです。
HOLIDAY SUPER FINE DRY　フリルブラウス　ノースリーブ　黒
10回くらいは着用したと思います。
極美品✨ レオナール 日本製 半袖カットソートップス 花柄 総柄 Lサイズ
着る機会が減ったため出品いたします。
Lochie アメリカヴィンテージ champion クロップドトップス ボロ

新品　UN3D. アンスリード　ウェーブラインTシャツ　38
●サイズ：タグ表記 Mサイズ
【美品】Jean Paul GAULTIER 風景 プリント 半袖 Tシャツ

CHANEL ショルダー Tシャツ
●平置き採寸
関ジャニ　ツアー　スタッフTシャツ
肩幅 約40cm
LOHEN デザインカットソー 希少GREEN
着丈 約65.5cm
エンフォルド 美品【38】リネン100% サマーニットノースリーブ 麻 ベージュ
身幅 約47cm
新品未使用　ネップPIRIAC
袖丈 約17cm
st 4点おまとめ購入
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
新品未使用 セシリーバンセン kastanje ラウス

【完売】MM6 メゾンマルジェラ　オーバーサイズ T シャツ ブラック
●素材：
アニエスベー ☆ フォトプリント セットアップ 半袖 ブラウス ロングスカート
　綿　100%
新品Acne Studiosアクネストゥディオズ　バックプリントTシャツ黒XXS

極希少✨イッセイミヤケ　ISSEY MIYAKE シャーリング　Tシャツグレー
●状態：
シーダブリューエックス ワコール メンズスポーツタイツ Sサイズ
前側襟下のあたりに薄っすらとシミのようなものがありますが、着用しても目立たない程度です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。
※Hann様専用

MONCLER☆モンクレール ロゴ刺繍Tシャツ
●その他、注意事項：
レオナール 半袖 カットソー トップス オウム 鳥
自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
最終価格　ノースリーブカットソー　ワンピース

【新品未使用】sacai ワールドマップ プルオーバー コットンニット 半袖
●配送について
【美品】GUCCI トップス　XS
匿名配送のゆうゆうメルカリ便にて発送致します。
メゾンスペシャル　チュール　ビスチェ　Maison Special

HUMAN MADE - GRAPHIC T-SHIRT #08
カラー···ブルー
【美品】CELINE セリーヌ ロゴ　Tシャツ グレー　Sサイズ　フロック
袖丈···半袖
PC ☆ ミッキーシャツ　新品未使用品
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
AmeriVINTAGE MEDI TRANSLUCENT BIG TEE 新作
ネック···Uネック
新品未使用PRADA Tシャツ
季節感···春、夏、秋

PRADA プラダ 刺繍 フラワー Tシャツ カットソー 半袖 42

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品☆CADUNEカデュネ☆川上桃子さんコラボ☆チュニックニット36❣️

TOMORROWLAND ホワイトコンビネーション ギャザーフレアブラウス

MARNI シンプルロゴTシャツ　ブラック　新品未使用【1点のみ】

HERMES VINTAGE マルジェラ期 FRANCE製 シルク半袖カットソー

ヴィヴィアンタムのチャイニーズ風トップス

【即購入可】ドンキホーテ ドンペンTシャツ 半袖 ピンク(薄) L 新品

MM6 マルジェラ　ジャパン　アシンメトリー　ビッグ　Tシャツ　ホワイト

残り１【新品】ステラマッカートニー フォーチューンクッキー ロゴ 半袖 Tシャツ

◆新品正規品レア◆DIESEL ディーゼル◆ロゴTシャツ
VivienneWestwood（ヴィヴィアンウエストウッド）のミルキーウェイTシャツです。所々にラインストーンが散りばめられており、動きによってキラキラと光って見えます。15年ほど前に購入したものです。10回くらいは着用したと思います。着る機会が減ったため出品いたします。●サイズ：タグ表記 Mサイズ●平置き採寸肩幅 約40cm着丈 約65.5cm身幅 約47cm袖丈 約17cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：　綿　100%●状態：前側襟下のあたりに薄っすらとシミのようなものがありますが、着用しても目立たない程度です。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願い致します。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。●配送について匿名配送のゆうゆうメルカリ便にて発送致します。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

気質アップ ヴィヴィアンウエストウッド　ミルキーウェイ　Tシャツ 匿名配送 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

46分钟前

気質アップ ヴィヴィアンウエストウッド　ミルキーウェイ　Tシャツ 匿名配送 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥14,800 ¥12,580

(税込) 送料込み
4
14
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

37fba6cb

 1529

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

37fba6cb
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