・送料無料 美品 ジミーチュウ JIMMY CHOO 靴 シューズ スニーカー ハイカット 星 スタースタッズ レザー 40 25cm相当 黒 ブラック系 銀 シルバー系 メンズ

【ランク】

A

ランク表

【S】未使用・数回使用程度の超美品

【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品

【AB】使用感の少ない良品

【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品

【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

【D】ジャンク品

【状態】

アッパー部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

ソール部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

つま先部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

かかと部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

ヒールチップ部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

内側

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

その他・備考

【 】

【表記サイズ】

40

【実寸サイズ】

ヒール2cm

幅9.5cm

インソール25cm

アウトソール27.5cm

【素材】

レザー 本革

【詳細】

-

※付属品は基本的には写真に写っている物のみとなります。

Favori管理番号・03-23022807-17326

ご購入いただく前に一度プロフィールをご覧いただけましたらと思います。

当方、古物許可証の保有者になります。

こちらのお品は「香川県古物卸売市場」のブランドオークションにて購入したものになりますので安心して ご検討お願いいたします。

※鑑定士による真贋鑑定を受けたものになりますが、万が一 真贋が疑わしいものがありましたら返品受け付けますのでご連絡いただけましたらと思います。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

