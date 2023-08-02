【超お買い得！】 NEC 最新型Windows11❕ ノートパソコン すぐに使えます! WiFi ノートPC

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＊ご覧いただきありがとうございます＊お手数ですがコメントご購入の前に一度プロフィールをご覧ください。こちらの商品は電源を押したらすぐにご利用できます！面倒なWindowsUpdateや初期化も完了済！専門のプロがメンテナンス＆クリーニングを徹底的に行っています！安心してお使いいただけるようサポートいたします！Microsoft Office OnlineとLibreOffice入りでWord, Excel, Power Point(ワード エクセル パワーポイント)が使用できます！文章作成、表計算、プレゼン資料作成などができます！データ保存も安心の大容量320GBハードディスクを搭載！写真や音楽も多数保存でき、CDやDVDも焼ける優秀機です♪便利なソフトが多数インストール済みです！パソコン初心者様でも迷わずすぐにやりたい事が出来ます！☆インストール済みソフト☆◇高速インターネットブラウザ◇【GoogleChrome】◇オフィスソフト◇【Microsoft Office Online】【LibreOffice】◇CD音楽再生,編集ソフト◇【iTunes】◇SNSソフト◇【LINE】◇メールソフト◇【Windowsメール】◇ウイルス対策ソフト◇【WindowsDefender】◇DVD再生ソフト◇【VLCMediaPlayer】◇CD,DVD焼きソフト◇【Imgburn】◇型番＆スペック◇・型番︰NEC VersaPro VA-9・OS：Windows11 64bit・液晶︰15.6型ワイド 解像度1366×768・CPU：Celeron T3100 1.9GHz・メモリ：4GB・HDD：320GB・光学ドライブ：DVDスーパーマルチ・有線、WiFi無線LAN：あり・USBポートx4・バッテリー充電○(残り約1時間と表示)・サイズ：横幅37.8cm、奥行き26.6cm・付属品︰ACアダプター、無線LAN子機＊外見＊天板に軽微なスレありますが、動作に不具合はございません。バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。他にもお買い得なノートパソコン出品中！ぜひご御覧下さい！ #SDGsパソコンショップk785

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