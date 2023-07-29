直送商品 aere アエレ zip sleeve pullover jacket ノーカラージャケット

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■素材

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表地 polyester82% acetate18%

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裏地 polyester100%

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着丈72 バスト52 肩幅38 ウエスト44.5 袖丈61.5

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卒園式、入園と入学にも使えます。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

aereアエレzip sleeve pullover jacket1度使用して、自宅保管していました。中古となりますのでご理解いただける方のみ購入宜しくお願い致します。■素材表地 polyester82% acetate18%裏地 polyester100%■寸法size38着丈72 バスト52 肩幅38 ウエスト44.5 袖丈61.5卒園式、入園と入学にも使えます。

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