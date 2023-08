ご覧頂きありがとうございます。

【 サイズ 】

Chesty☆スカート

Lサイズ

♡極美品♡ FOXEY RAKURAKU スタイリッシュ スカート 40 42

詳細サイズ写真参考お願いします。

新品 TO BE CHIC リボンモチーフ刺繍スカート 44 ダークグリーン



★フェンディ★サイ42★スカート★ブラック★ズッカ★FENDI★

■実寸

限定価格‼️CHANEL 千鳥柄スカート

・肩幅:44cm

ドゥロワー花柄スカート 38

・身幅:67cm

Qutie Frash アシメスカートブルー

・着丈:85cm

エムズグレイシー カメリアリボンスカート 38

・袖丈:58cm

幻 レア 希少 新品 ADORE レースボンディングスカート



【未使用品!】 バーバリー 巻きスカート ノバチェック M

( 多少の誤差はご了承下さい。)

セシレーヌ スカート MS1-116



Candy Stripper フリルジャージスカート

【 商品詳細】

UTAAGOLFスカート

デッドストックに近い

新品タグ付き24★dieselデニム★タイトスカート

美品

サルヴァトーレ フェラガモ スカート サイズ40



ロベルトカヴァリ カバッリ スカート マーメイドスカート 蛇柄

■注意事項

トリココムデギャルソン レディース AD2005 クレイジーパターン スカート

※古着お品物なので、

【セール】アクネステュディオス デザインウールスカート

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

tricot COMME des GARCONS 2018AW 花柄スカート

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

【新品別注】O'NEILof DUBLIN×LIBERTYチェック花柄スカート



オゾンロックス タイトスカート

ヴィンテージ

CHANELのツィードタイト膝丈スカート(34サイズ)

vintage

カルバンクライン スカート チェック柄 ブラック 細見え ジップ スリット

テロテロ

極美品!FOXEY ジュエルクラッシュスカート 38 Rene

シルク

ビアズリー リネン チェックフレアパンツ

LLYI No. 020-070-779

フォクシー フレアスカート38

ヴィンテージ Vintage アンティークuchidaフミカウチダ sacai サカイ TOGAPULLA トーガプルラ soduk スドーク untishold perverze パーバーズ akiranaka アキラナカ jantiques ジャンティーク Lochie ロキエ 60s 70s 80s 90s hooked xtc marte SantaMonica Grimoire mother itimi punkcake sheep ameri toro malion marimero virgins HUG epine CDG toga オレンジ デプト DEPT mother マザー UA sister CHARA アンダーカバー beautifulpeople ビューティフルピープル コムデギャルソン Mame Kurogouchi マメクロゴウチ ロンハーマン little suzie リトルスージー HYKE un3d アンスリード iena イエナ ebony エボニー nagonstans ナゴンスタンス TAN タン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

□ 古着ビンテージ 長袖 ガウン シャツ□

70-80s USA

テロテロなのロングガウンシャツ 羽織です☻

オーバーサイズで羽織として素敵です✧

キラキラなチャイナドレスの様な模様で

カラーもブラックとレッド、グリーンゴールドでバランスが良いです✧

polyester × spandex 生地です。

【 サイズ 】

Lサイズ

詳細サイズ写真参考お願いします。

■実寸

・肩幅:44cm

・身幅:67cm

・着丈:85cm

・袖丈:58cm

( 多少の誤差はご了承下さい。)

【 商品詳細】

デッドストックに近い

美品

■注意事項

※古着お品物なので、

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

ヴィンテージ

vintage

テロテロ

シルク

LLYI No. 020-070-779

