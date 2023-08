【ポイント10倍】 ザノースフェイス　GORE-TEX THENORTHFACE マウンテンパーカ マウンテンパーカー

数年前に直営店で5万円程度で購入したものの、サイズが合わず着用機会が少ないので出品します。

古着となりますので、ご理解のある方のみご購入ください。

また、圧縮しての発送となります。

サイズ:M

カラー:ブラック

デザイン:無地

フードあり(取外し不可)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

