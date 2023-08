憧れの ロー 未使用　ダンク ナイキ　バーリー 27センチ ペイズリー　Paisley スニーカー

商品名:Nike WMNS Dunk Low ESS "Barley Paisley"

ナイキ ウィメンズ ダンク ロー ESS "バーリー ペイズリー"

ナイキオンラインにて購入した正真正銘国内正規品です。

サイズは27㎝

購入先:NIKE.com

サイズ:WMNS 27cmになります。MENS 26.5cmメンズですと26.5cm相当になります。

新品未使用、付属品箱付きです。

撮影のため、表面だけをめくり撮影しております。

箱からは、出しておりません。

よろしくお願いします。

納品書等は初めから付いていませんでした。

コレクション整理の為出品致します。

すり替え防止のため返品はご遠慮ください。

また、返金、交換についても対応できませんので、よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

神経質な方はくれぐれもご遠慮願います。

今回は、格安出品なのでこの機会にどうぞ。

あまり細かいことを気にする方は、購入は、ご遠慮願います。理解いただける方のみご購入をお願い致します。

また、キャンセルは、おやめください。

宜しくお願い致します。

お約束できる方のみご購入をお願い致します。

最初にお願い申し上げます。

購入意思のない方、ダラダラ取引する方は、ご購入しないでください。

よろしくお願いします。

質問などありましたら是非宜しくお願い致します^ ^

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

