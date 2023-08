Supreme Timberland Woven 3-Eye Lug Shoe

22FW / 22AW

カラー Black

サイズ US8.5 / 26.5cm

状態 新品 Box Logo ステッカー 付き

Supreme Brooklyn 購入

アメリカ ニューヨーク Supreme ブルックリン

購入の正規品です。

レジ裏ストックルームから出てきた状態です。

購入レシートがあります。

原本は保管するのでコピーをお付けします。

店頭レジ情報処理の詳細や内容まではわかりませんが、

購入品は8.5ですが、レシート明細は8になっています。

New York 店で、ピンク9.5を購入しており、

そのレシートも9になっています。

証拠として写真10に載せました。

NY 店で購入した8.5のレシートも8になっていました。

日本Supremeでの購入品が、

正規Supremeだと思っている方、

本国アメリカSupremeの事を知らない、

判らない、理解していない、できない方はご遠慮下さい。

Supremeはアメリカブランドです。

製品個体差、製造工程で生じる接着跡や接着ブレ、

BOXダメージ、店頭試着、保管等で生じるスレ、

アタリ、シワ等はご理解お願い致します。

日本の検品が特殊なだけで、

アメリカや海外はかなり雑な扱いをします。

正規品ですか?や不信感でのご質問はおやめ下さい。

説明、写真にて、アイテムに知識が無く、

ご理解、ご判断ができないのであればご遠慮下さい。

できる限り詳細がわかりやすいよう心がけておりますが上記ご理解お願いします。

新品未使用ですが、商品が商品なので、

神経質な方、完璧を求める方、ご理解が得られない方、悪い評価が多い方はご遠慮下さい。

ご理解できない方は他でご購入下さい。

※お取引注意事項 ※

※必ずお読み頂きご理解お願い致します ※

当方ご迷惑がかからないよう迅速に対応しますのでご協力お願いします。

すり替え防止の為、返品、返金はできません。

常識を持ってお取引きお願い致します。

大幅な値下げから入る方、常識ない方などはブロックしますので、常識ある範囲でのコメントお願いします。

STUSSY AIME LEON DORE BEAMS AH.H

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

