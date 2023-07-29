非常に高い品質 Million woman march ミリオンウーマンマーチ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

古着
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・Million woman march , The power of sister hood
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着丈74cm
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身幅63cm
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肩幅63cm
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袖丈24cm
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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【即完売モデル】シュプリーム☆ビッグロゴ希少カラー最高デザイン半袖Tシャツ
【新品未使用】F-LAGSTUF-F KNIT BORDER TEE
古着・Million woman march , The power of sister hood・Tee・カラー Black・サイズ タグなし XL相当着丈74cm身幅63cm肩幅63cm袖丈24cm背中のデザインはあまりみないタイプになっています。中古 Tシャツ 90s 1997年
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|やや傷や汚れあり